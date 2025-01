El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, reveló una nueva línea de investigación que implica a la diputada Catalina Pérez por la filtración de sus chats con su ex pareja, Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva. La Fiscalía busca recopilar antecedentes para desaforar a la legisladora y formalizarla por fraude al fisco. Castro Bekios no reveló el contenido de los chats ni confirmó su veracidad debido a la reserva de la investigación, mientras que enfatizó que el pedido de desafuero se realiza cuando existe convicción de mérito.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó de una nueva arista investigativa que involucra a la diputada Catalina Pérez. Se trata de una indagación por la filtración de los chats de la legisladora con su expareja, Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva.

En concreto, según informó La Tercera, esto sería parte de los antecedentes que recaba la Fiscalía para realizar un informe con el cual desaforar a la parlamentaria, y así, formalizarla por el delito de fraude al fisco.

“Cuando salió la primera publicación, al menos la que yo pude ver, se decidió abrir de oficio una investigación penal justamente por las filtraciones que pudimos percibir que se habían hecho de algunos antecedentes de la investigación”, informó Castro Bekios, según el citado medio.

“Habiendo una investigación por antecedentes que se revelaron y una investigación penal que ya tiene incluso su fiscal a cargo, (…) se decidió abrir otra y se le ha pasado a uno de nuestros fiscales especializados de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja para la indagación”, explicó.

En ese sentido, el persecutor descartó referirse al contenido de los chats y si son efectivos o no, “porque ya es parte de una investigación justamente por filtraciones”.

“Por parte del Ministerio Público, no vamos a hacer ninguna mención si lo que está allí es parte de la carpeta investigativa o no, porque hay una investigación penal y habiendo una investigación penal, que es por naturaleza reservada, no puedo hacer ese tipo de afirmaciones”, insistió.

Desafuero de Catalina Pérez

En otro punto, respecto a la solicitud de desafuero para la diputada Pérez, Castro Bekios afirmó: “Nosotros solicitamos el desafuero cuando tenemos convicción de que hay mérito, así como cuando presentamos una acusación, la presentamos porque tenemos la convicción de que hay mérito”.

“Es en esa instancia, y no en otra, donde vamos a esgrimir todos los argumentos para sostener que hay mérito para seguir adelante y que, por lo tanto, que tiene que darse lugar al desafuero, que es una especie de antejuicio para ciertas personas que tienen desafuero por razones del cargo”, concluyó.