Aunque puede que muchos lo nieguen, este 2022 tuvo una palabra que pudo haber definido los momentos más importantes del año: polémicas. Y es que, en estos 12 meses que ya están por despedirse, hubo múltiples diferencias entre famosos que nos mantuvo expectantes a su posible desenlace.

Fue así que entre una de las ceremonias más conflictivas de los premios Óscar, el fin de un programa nacional sin previo aviso e incluso el término de las relaciones más populares, las polémicas estuvieron a flor de piel en 2022.

Es por eso que, al no poder describir absolutamente todos los episodios que el público presenció, BioBioChile recuerda algunas de los escándalos más sonados de este año, tanto en Chile como en el mundo.

En marzo de 2022, Chris Rock subió al escenario de los Premios Óscar a presentar la categoría a Mejor Documental sin saber que acabaría en una de las polémicas más grandes del año. Luego de improvisar una serie de bromas con las celebridades presentes, el cómico se dirigió a Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

Así, Rock comparó el aspecto de Pinkett Smith con G. I. Jane, personaje caracterizado por ser una mujer rapada. Luego de ver a su esposa incómoda por la broma, Smith se subió al escenario y abofeteó al presentador. Al volver a su asiento, el ganador al Óscar le gritó a Rock: “Mantén el nombre de mi esposa lejos de tu maldita boca”.

La reacción de Smith se debe a que Jada decidió rapar su cabeza ya que sufre de alopecia areata, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de cabello. Sin embargo, su actuar fue transversalmente repudiado, provocando su renuncia la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Asimismo, la Academia decidió vetar por 10 años al intérprete, por lo que no podrá participar ni física ni telemáticamente en sus eventos. De todas formas, esto no significa que no pueda ser nuevamente nominado a los premios.

