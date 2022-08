Luego de la ola de críticas por sus dichos y que varios artistas nacinales se bajaran del proyecto, Álex Gárgolas, productor puertorriqueño de música urbana, afirmó que canceló el lanzamiento del álbum “Reggaetón Chileno vol.1″.

Así lo informó en sus redes sociales. “No va más el álbum de Chile, quédense en su país. Los que quieran trascender mundial, cuenten conmigo. Ya pasamos la página, la música sigue a nivel mundial”, escribió, según declaraciones recogidas por CHV.

En otro post de Instagram, afirmó que “lo que viene es Habla Gargo, olvídense de todo lo otro. El mundo es música, no solo un país. Pero si me faltaste el respeto, aguanta la presión de la Elite”.

Previo a sus mensajes, varios músicos nacionales habían anunciado que no participarían en el proyecto, incluyendo a Paloma Mami.

Así comenzó la polémica de Alex Gárgolas

La polémica comenzó cuando Gárgolas hizo promoción en sus cuentas oficiales al comentado disco, iba a contar sólo con artistas nacionales, y que posteriormente -según el medio especializado Trap2Day- sumaria a referentes puertorriqueños del género.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls-Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, dijo Gárgolas.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo, a ver cómo lo van a hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, añadió.

El post no cayó del todo bien en los artistas nacionales, quienes no tardaron en responder, encabezando la larga lista, el cantante Pablo Chill-E.

“Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie pa sonar pa afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco)”, dijo de entrada.