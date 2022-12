Una pelea mediática entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz se tomó los temas de espectáculos durante el fin de semana. Una polémica a la que incluso respondió el futbolista Jorge Valdivia.

Todo comenzó cuando Alvarado cuestionó en el programa Podemos Hablar, las declaraciones que Aránguiz dio en el mismo espacio de CHV la semana anterior, cuando aseguró que de perdonar a Valdivia, de quién se encuentra actualmente separada, esa sería la última vez.

“Hay un meme que dice ‘si le doy otra oportunidad, va a ser la última’. ¿No tiene dignidad esa mujer?, ¿cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, porque no hay otra forma”, sentenció Alvarado.

“Ella dice que separada ganaría mucho más”, comentó Jaime Figueroa, barman del programa. A lo que Anita agregó: “Que se separe entonces, que tenga dignidad”.

Round 2: Aránguiz contra Alvarado

Pero la exchica Mekano no se quedó en silencio y respondió a través de Instagram recordando el pasado de trabajadora sexual de la llamada “geisha chilena”.

Asimismo, también reflotó el rumor que vinculó a Angie Alvarado con Valdivia. “No tengo la culpa que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia”, aseveró.

La pelea no se detuvo ahí, porque luego de que Alvarado prometiera un live donde iba a revelar muchas verdades ocultas de la pareja, fue el futbolista quien se unió a la discusión, también a través de redes sociales.

Round 3: Valdivia vs. Alvarado

“La invito a que su live hable de mí, de mi padre, de hombres infieles. Y si va a hablar de Daniela, hable de una mujer valiente, esforzada, capaz de levantarse, capaz de perdonar, trabajadora”, aseguró el exseleccionado nacional.

“Existe entre usted y Daniela una GRAN DIFERENCIA, es que no tienen la misma PROFESIÓN. No creo que a usted le moleste que yo diga lo de su profesión, la he escuchado otras veces sentirse orgullosa”, añadió.

“Le deseo mucho éxito en su live y que tenga muchas visitas y sea tendencia en Twitter. Al final la vida es eso: click y tendencia”, cerró.

Round 4: Lo prometido es deuda

Y tal como lo prometió, durante la tarde de este domingo, Anita Alvarado realizó un Live donde se refirió en duros términos a Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

“¿Crees que con plata eres más grande, más mujer? ¿Por qué tienes dinero? Da gracias a Dios, mujer que tienes una buena vida”, afirmó Alvarado, para luego rectificarse.

“Pero (en realidad) no tienes una buena vida, tienes dinero, y eres tremendamente infeliz, porque a una mujer que la engañan así y todo el país sabe… que lata”, dijo.

De acuerdo a Anita, la exmodelo tampoco sería bien recibida en los canales de televisión donde ha trabajado e incluso que sus compañeros hablarían mal de ella.

“¿Tú crees que te invitan a los canales porque te quieren? No. Primero porque no eres graciosa, no eres entretenida, no eres linda, eres agrandada, tan patética”, sentenció.

“Por favor, deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras y deja de andar pidiendo rebajas. A todos los negocios que vas andas pidiendo rebajas… No seas miserable. El dinero es para compartirlo, para compartirlo con el que lo necesita. No para guardárselo”, agregó.

“El dinero hasta ahora no te ha hecho feliz. Eres tremendamente infeliz. ¿Hace cuántos años eres infeliz?”, cuestionó.

“Nos avergüenzas con tu actitud. Porque como que quieres sacar pica con ‘miren lo que me regaló’. Eso no es amor”, continuó.

“Sí, estuvo con tu marido”

Alvarado también explicó que lo que más le molestó de lo dicho por Daniela, fue el que involucrara a su hija, quien actualmente vive en el extranjero junto a su pareja. Además confirmó también que Valdivia sí tuvo un romance con Angie.

“La Angie tenía 17 y sí, estuvo con tu marido”, comenzó. “Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada… Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”, reveló y aseguró que el padre de Valdivia rogaba para que Angie no terminara con su hijo.

“Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más”, reconoció.

“Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar… no está enamorado de ti”, afirmó.

“Pelea con tu marido, él es el que te falta el respeto. La que no le cobra a tu marido es tonta. Tú debes cuidarte… Intenta no hablar nunca más de mí, porque te va a salir muy caro”, señaló.