En medio de su live de Instagram, Cecilia Bolocco desató debate con un comentario que no cayó del todo bien entre sus seguidores. “Si ustedes creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”.

Todo comenzó cuando una seguidora le escribió diciendo que necesitaban tallas XXL en la colección de la animadora, quien de inmediato comenzó a mostrar sus nuevas prendas, destacando que también se encuentra en talla XL. “La colección de lino no es que esté linda, está espectacular”, afirmó.

Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando se dio cuenta de que en lugar de XL le habían enviado la prenda en M.

“Este (blusón) llega hasta el Extra Large y van a ver lo grande que es”, explicó. “Así que yo no sé, si quieren más grande que Extra Large -pensando que esto es M-, si creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿Ya?“, aseveró Cecilia Bolocco.

“Se los digo con todo mi amor, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no“, añadió.

Cecilia Bolocco: “Van a tener más éxito con los muchachos”

La diseñadora también agregó que un incentivo para bajar de peso, es que pueden verse más atractivas para los hombre, a quienes si bien les gusta las mujeres de contextura gruesa, la obesidad es otra cosa.

“Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto mis amores, mis preciosos hombres que están ahí?”, continuó.

“Cuéntele que les gustan las mujeres entraditas en carne, pero Extra Extra Large, así tan tan grande, de repente no es sano. No es bueno. Es por eso que se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”, dijo.

Críticas a Cecilia Bolocco por comentario sobre tallas

Como era de esperar, los comentarios y críticas comenzaron aparecer casi de inmediato.

“No puede ser que con el alcance y la influencia que tenga, no tenga CONSCIENCIA del daño que realiza a sus espectadores haciendo comentarios salutistas y gord0fob1cos. Señora Cecilia, entienda EL PESO NI EL CUERPO INDICA SALUD”, sentenció una cibernauta.

La usuaria continuó afirmando que “ni tampoco por eso debemos ser discriminadas por ud. la invito a EDUCARSE y pensar en que lo que dijo fue un argumento añejo del año uno y que aparte es sumamente GRAVE”.

“Yo te amo Ceci, pero si supieras todas las mujeres que conocemos y hemos tenido en nuestra escuela que no pueden bajar de peso por problemas emocionales, violencia, tiroides y otras enfermedades, que realmente no son por comer de más 😭”, añadió otra persona.

“Uno no sabe las batallas que cada persona vive en su vida y no podemos basar la felicidad en como solo es un cuerpo, hay un mundo en cada una de ellas que no tenemos idea y que tenemos que ayudar y acompañar para que brillen en su propia piel”, sentenció.

“¿Qué es esa ordinariez de hablar de las personas y su peso o contextura? ¿Que es eso de decir que le gustaran a más hombres? Venda su ropa, venda lo que quiera, pero no predique respecto del peso y de los cuerpos de las personas. Mínimo que de disculpas”, sumó otro comentario.

El debate de las tallas

El tema del tallaje en la ropa es un debate que incluso llegó al Congreso. En enero de este año las diputadas Yael Yeomans (CS), Marcela Sandoval (RD) y Erika Olivera (RN) lanzaron un proyecto de ley para que se cree un sistema único de tallas.

Esto quiere decir, que se regule que los centímetros sean acordes con el número -o talla- de la prenda; y así, por ejemplo, una talla L no parezca como si fuese S.

Además el proyecto contempla medidas para contribuir a que no se deseche tanta ropa y cuidar así el medio ambiente, indicó la diputada Sandoval.

En junio de 2021, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a 11 empresas del retail solicitándoles antecedentes respecto a las tallas de vestuario femenino, con el fin de establecer bases para desarrollar un sistema más homogéneo.

Revisa aquí el momento desde el minuto 21:08.