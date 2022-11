José Antonio Neme respondió en pantalla, a través del matinal Mucho Gusto, a los dichos que Claudio Reyes emitió contra él en un programa de YouTube.

En aquel espacio Reyes había aseverado que le molestaban los ‘gestos del compañero de Karen Doggenweiler en Mega”.

“Está demasiado, tú sabes que yo no soy homofóbico o no sería amigo tuyo (dirigiéndose al conductor del live), pero ya me enferma (…) A mí me gusta el hueón (sic), porque es inteligente, pero es demasiado”, expresó el comediante.

Por lo anterior, José Antonio Neme quiso expresar su rechazo a los comentarios del actor, quien había tenido otras polémicas en el último tiempo.

De acuerdo a lo que publicó La Cuarta, el periodista sostuvo que: “Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes que públicamente, en un espacio digital, reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este”.

Neme contra Claudio Reyes

“Como a mí no me gusta que me muevan la jaula ni me arrastren el poncho, le voy a mandar tres o cuatro recados al señor. Primero, estoy bastante viejo y peludo, señor Reyes, como para tener que dar explicaciones sobre las personas con las que yo me acuesto o con quién me acuesto”, indicó.

“Si tanto le perturba mi personalidad o la manera como yo hablo o como pregunto, tiene dos alternativas: o buscar ayuda médica porque en su sexualidad hay algo que no anda bien o aprender a utilizar el control de remoto”, agregó.

Sobre el final también hizo alusión, tono burlesco, al personaje que Reyes interpretó por varios años en televisión: Charly Badulaque.

“Y un saludo al guarén que él usa ahí, que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera: equilibrar un roedor sobre el hombro”, concluyó.