Esta semana Claudio Reyes sumó una nueva polémica a su haber. Esta vez tiene relación con Bombo Fica, a quien criticó aduciendo que habría realizado un cobro millonario para estar en el Festival de Olmué.

En ese entonces el intérprete de ‘Charly Badulaque’ aseveró que su colega habría cobrado 100 millones de pesos para estar en aquel evento.

“¿Cómo puede vivir con esa plata? Comunista, po (…) Yo era amigo de él. Yo soy testigo de un festival, en mi pueblo, en Longaví, donde le fue fantástico y le pagaron una millonada que no te la puedes explicar”, expuso.

En este sentido, el actor añadió en su relato que el humorista realiza proselitismo en sus rutinas: “Resulta que metía sus tips, metía su ideología entre medio de los chistes”.

Respuesta de Bombo Fica

Según detalló Página 7, Bombo Fica tuvo un contacto con el programa Sígueme y te sigo donde respondió a su colega. En primer lugar, el comediante sostuvo que ambos no son amigos.

“Yo quiero aclarar que nunca he sido amigo de él (…) eso es mentira, nosotros jugábamos a la pelota o nos encontramos en algún show, tenemos una relación de colegas”, expuso.

“La verdad es que no es un tema que me interesa, no vale la pena lo que diga, para mí Claudio Reyes no existe”, agregó.

Asimismo, el artista cerró diciendo que en realidad no realiza proselitismo a través de sus rutinas, dejando en claro que “es transversal”.

“Quiero aclarar que no es así, lo que yo hago en mi trabajo es una crítica social, yo cuestiono el modelo, pero nunca he hablado de la política o marcado mi posición, es más, me burlo de eso”, concluyó.