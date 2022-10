El comunicador se quebró en redes sociales tras contar detalles a sus seguidores respecto al inesperado final del programa 'Me Late', que conducía en el canal TV+.

Este fin de semana se anunció el abrupto final del programa Me Late del canal TV+. Asimismo, se confirmó la salida del animador Daniel “Ex Huevo” Fuenzalida de la casa televisiva, quien comenzó a trabajar allí en 2011.

“Comunicamos que TV+ tomó la decisión de finalizar el ciclo del programa Me Late, conducido por Daniel Fuenzalida, por lo que el animador dejará de figurar en la programación del canal”, informó TV+ a través de un comunicado.

Tras conocerse la noticia, el propio comunicador publicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram, donde explicó que la decisión que adoptó el canal lo tomó por sorpresa.

“El Me Late se acabó. Ayer a las 18:50 horas estaba al aire y uno de los gerentes me comunica que a las 7 suba a su oficina, porque me iba a contar algo”, contó Fuenzalida.

“Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, declaró el animador respecto al fin del espacio de farándula.

En el registro, el comunicador detalló que el canal optó por “hacer ellos el programa en términos de contenidos… y no la productora que yo dirigía, que es Tónica”.

Una final inesperado

Daniel Fuenzalida decidió pronunciarse respecto a esta situación luego de conversándolo con su equipo y reiteró que “a todos nos toma muy por sorpresa. Es una decisión tomada por el canal, es injusta, todavía estoy choqueado”.

“No hay ninguna razón para sacar un programa al que le va iba bien en rating, bien comercialmente, que habíamos generado contenido en la industria de la televisión… no me lo explico. Nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla”, agregó.

Casi al cierre de su mensaje, el animador afirmó sentir un profundo dolor por la situación que atraviesa su equipo y porque, a su juicio, “me cortaron las alas de lo que amo, que es hacer televisión, producir, estar en el canal”.

También, recordó entre lágrimas a sus difuntos padres, quienes lo veían en su programa. Además, mencionó que tras la muerte de su madre, él estuvo fuera solo unos días y volvió a retomar sus labores dentro del espacio televisivo.