La influencer Antonia Larraín respondió a los dichos de Cecilia Bolocco sobre las tallas, donde la modelo hacía un llamado a “comer menos” y hacer “ayuno intermitente”.

Bolocco en cuestión se había referido a las “tallas grandes”, con una frase que no le agradó a muchos. “Si ustedes creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”, dijo la ex Miss Universo.

En ese momento, la modelo se encontraba mostrando a sus seguidores su nueva línea de ropa, cuando uno de ellos le reclamó que faltaban tallas XXL.

Cecilia, además de hacer un llamado a bajar de peso, puntualizó: “Se los digo con todo mi amor, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no”, aseveró.

Antonia Larraín responde a Cecilia Bolocco

Ante ello, Antonia Larraín, que se desempeña en redes como comunicadora, feminista y activista por la diversidad corporal, publicó una reflexión refiriéndose a los dichos de la modelo y ahora también diseñadora.

“Achicarme para gustarle a otros jamás será opción. Si mi existencia y la de mi cuerpo te incomoda, pregúntate que tanto te molesta de tu propio cuerpo, para andar apuntando los que no son tuyos”, escribió en su Instagram.

“No existen cuerpo incorrectos. No existen cuerpos malos. No existen cuerpos feos. No existen cuerpos no deseados. Existe la “gordofobia”. Existe el capacitismo. Existe el racismo“, sentenció.

Además, recriminó la acción de comentar sobre otros cuerpos. “Las personas gordas no queremos escuchar sus comentarios sobre cómo les aterra verse como nosotres. (…) Las personas gordas no queremos tu opinión sobre nuestros cuerpos y hábitos. Por algo son NUESTROS”.

Así mismo, enfatizó en las repercusiones de este tipo de frases en infantes y jóvenes. “Y niñas, niños, niñes y adolescentes no deberían aprender a odiar sus cuerpos con comentarios y comparaciones sobre lo que comen, lo que ejercitan, lo que pesan, lo que miden”.

“Ojalá estas reflexiones no les dure tan poco como el escándalo de la semana”, concluyó. Acto seguido escribió una serie de hashtags relacionados al tema, entre ellos #ceciliabolocco.