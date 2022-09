Un triángulo amoroso, un actor que salió del elenco, la protagonista que se enoja y hasta un posible escupo en medio de un festival, todo eso y más tiene la polémica del elenco de “Don’t Worry Darling”.

La película, dirigida por Olivia Wilde, causó controversia desde que se grabó y la previa al estreno no ha estado exenta de polémica.

Sobre todo con las escenas que dejó el pasado Festival de Venecia, cuando Florence Pugh no participó en la conferencia de prensa previa a la alfombra roja, donde también hubo algunas situaciones que llamaron la atención.

Lo que pasó luego de la proyección terminó por dar a entender que no existe una buena relación entre los miembros del elenco de la película, que en los próximos días se estrenará en nuestro país.

Pero, si aún no entiendes qué fue lo que pasó, te lo detallamos a continuación.

Don’t Worry Darling es el segundo largometraje que dirige la actriz y directora de cine, Olivia Wilde. Luego del éxito de Booksmart, se preparó para una película más ambiciosa, donde el elenco desde ya justifica que cualquiera quiera ir al cine a verla.

Florence Pugh, la nominada al Oscar y estrella de películas como Mujercitas o Midosmar, protagonizaría la película junto a otros famosos como Chris Pine, actor de Star Trek y la Mujer Maravilla.

En un principio, Shia LaBeouf sería su compañero de elenco, sin embargo, abandonó el proyecto y Harry Styles, uno de los cantantes pop más famosos del mundo, se unió para protagonizar la cinta.

Olivia hizo un baile de la victoria junto a su diseñadora de vestuario, Arianne Phillips, cuando supieron que Harry se uniría al elenco. “Sabíamos que él tiene un verdadero aprecio por la moda y el estilo”, señalaba la actriz a Harpers Bazaar.

Era plena pandemia, en septiembre de 2020, y comenzaron las grabaciones de la película. Solo 2 meses después Olivia hace noticia, pero no por la película, sino que por la separación oficial de su prometido, Jason Sudeikis. La pareja, que tiene dos hijos en común, terminaba su relación de casi 10 años.

En medio del rodaje comienzan a aparecer los rumores de que Wilde estaría entablando una relación con Harry Styles, lo que se confirma con una serie de fotografías de ellos tomados de la mano en el matrimonio del agente del cantante en California.

US Weekly confirma que la pareja nació en pleno rodaje e intentaron que fuera un secreto. Esta es la primera polémica, porque el romance habría inidicado cuando Wilde aún estaba con Jason Sudeikis, sin embargo, una fuente indicó Styles no habría roto el compromiso entre los actores.

Para Febrero de 2021 finalizan las grabaciones de Don’t Worry Darling y Harry Styles agradece públicamente a Wilde por su trabajo. La actriz señala en su cuenta de Instagram que pocos hombres se atreven a tomar papeles secundarios cuando la directora es mujer.

La relación de Olivia con Sudeikis mejora tras declaraciones que indicaban que el actor estaba desconsolado luego de su separación de Wilde.

La actriz, ganadora del premio Spirit del cine independiente, y el cantante estarían en su mejor momento, descansando en Inglaterra luego de finalizar el rodaje.

Sin embargo, en julio de 2021 un hecho llama la atención, en entrevista para GQ, Jason Sudeikis menciona que nunca tuvo claras las circunstancias específicas del término de su relación con la madre de sus hijos.

Poco menos de un año después de esa declaración, en abril de 2022, se entendería que la supuesta tranquilidad que había entre Wilde y Sudeikis era inexistente y se enteró toda la industria cinematográfica y el mundo.

Cuando Olivia Wilde presentaba Don’t Worry Darling a todos los altos ejecutivos de la industria, periodistas y fans en la Cinemacon de Las Vegas, recibió un sobre mientras estaba en el escenario.

El sobre era la demanda por la custodia de los dos hijos que la pareja tiene, además de fijar su residencia en nueva York. El incidente empañó la presentación de Olivia Wilde y de la película, que vivía uno de sus primeros escándalos.

Luego del incidente de la CinemaCon se publicó el traíler de la película que es compartido por la mayoría del elenco en sus redes sociales, con excepción de Florence Pugh, lo que levanta sospechas.

Luego, la actriz de Mujercitas asistió a la inauguración de una tienda de Tiffanys donde se refirió a la película, el trabajo de la fotográfia, decoración y vestuarios, incluso su relación con Styles al trabajar juntos, pero jamás mencionó a la directora, Olivia Wilde.

Page Six publicó que la reacción de Florence a la película derivaba de que no le pareció correcto que la directora de la película mantuviera un romance con su co-protagonista.

Una fuente le indicó al medio “puedo asegurarte que a Flo no le sentó bien ver cómo Olivia y Harry no se quitaban las manos de encima mientras Olivia seguía con Jason”.

Hay que recordar que Pugh mantenía una cercana relación a Sudeikis, ya que este era muy amigo de su novio, Zach Braff, por lo que se especuló que era más del team de Ted Lasso.

Días después, el mismo medio indicó que Olivia había sido muy profesional en el rodaje y que habían llevado la relación con discreción, sin embargo, el daño estaba hecho.

Cuando los escándalos venían subiendo en intensidad, Olivia Wilde entregó una entrevista a Variety donde indicó por qué Shia LaBeuouf salió del rodaje de Don’t Worry Darling.

La directora mencionó “Salieron un montón de situaciones a la luz que me complicaron, en términos de su comportamiento”, apuntando a la denuncia que hizo la expareja del actor, FKA Twigs, quien lo acusó de agresión y abuso sexual

“Realmente le deseo lo mejor, porque creo que las personas pueden cambiar. Pero, en nuestra película, necesitábamos una energía de apoyo increíble. En especial en una cinta como esta”, continuó argumentando.

Finalmente, destacó que su prioridad era que Florence Pugh, quien interpretaría a la pareja del papel de Shia, se sintiera segura y a salvo.

Tras la publicación de la entrevista, el mismo Shia LaBeouf desmintió a la directora señalando que no fue despedido sino que él dejó el rodaje. Para comprobarlo dejó una serie de mensajes que compartió con Wilde.

“Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no teníamos tiempo para ensayar”, consignaba uno de los mensajes.

Pero todo empeoró cuando se filtró un video de Wilde pidiéndole que no dejara el rodaje, indicando que aún no estaba lista para renunciar a su participación.

““Creo que esto podría ser como una llamada de atención para la ‘señorita Flo’ (Florence Pugh), y quiero saber si estás abierto a considerar esto conmigo. Si ella realmente se compromete, si ella realmente pone su mente y corazón en esto, y si ustedes hacen las paces -y respeto tu punto de vista, respeto el de ella-, pero si ustedes lo pueden hacer, ¿qué piensas? ¿Hay esperanza? ¿Me lo harás saber?”, le indicó Wilde.

