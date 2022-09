Cristián de la Fuente habría reconocido su infidelidad a su esposa Angélica Castro a través de una declaración a un presentador de Telemundo llamado Carlos Adyan. Esto se da luego de que se viralizara un video del intérprete besando a otra mujer en México.

En concreto, según publica Glamorama, el periodista puertorriqueño leyó mensajes por parte del chileno en referencia a la situación. “Él está siendo titulares luego que se filtrara un video besándose con otra mujer, que no es su esposa. Nosotros preparamos un recuento de lo que sucedió”, apuntó Adyan.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré”, leyó el comunicador, según consignó el citado medio.

“Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, habría añadido poco después, apuntando que “es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, leyó el comunicador para cerrar los dichos del actor.

Video de Cristián de la Fuente

Durante la noche del lunes, la cadena Univisión publicó un registro donde se ve al intérprete besando a una joven mujer, se ha viralizado en las últimas horas.

“Estas son las imágenes que dejarán a más de uno con la boda abierta”, aseguró el relato de la nota del programa Primer Impacto, espacio con 28 años de vida en la televisión mexicana y estadounidense.

“Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos”, añadieron sobre el video que habría sido captado a mediados de septiembre, en ciudad de México.

De acuerdo al reporte, el intérprete se habría quedado cerca de una hora en el restaurante La Única, junto a la joven y a su amigo, el actor Juan Soler.

Hasta el momento, Angélica Castro no se ha referido al tema, pese a que sigue activa en sus redes sociales. Asimismo, la pareja había dejado de seguirse en Instagram.