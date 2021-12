Esta no es la primera vez que Redfarma envía "un mensaje" a las grandes cadenas farmacéuticas que operan en Chile: en 2019 "ofreció" remedios "para la memoria", aludiendo a la colusión que existió entre Cruz Vede, Salcobrand y Ahumada.

La Red de Farmacias Independientes (Redfarma) envío un particular “saludo” a las grandes cadenas de farmacias -Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand- en el contexto del Día de los Inocentes.

A través de sus redes sociales, Redfarma publicó tres imágenes con el siguiente texto: “Aunque no sean ‘inocentes’ hoy saludamos a las grandes cadenas de farmacias”.

Las imágenes era de color verde, blanco y azul, aludiendo a los colores corporativos de las tres empresas.

Desde Redfarma explicaron a BioBioChile que la publicación tuvo por objetivo “generar conciencia en las personas de las diferencias entre las cadenas y las farmacias independientes”, en ámbitos como el “valor, credibilidad y cercanía”.

Agregaron que son más de 2 mil farmacias independientes “que no tienen los recursos para estar en el subconsciente de las personas”.

“Esta publicación se enmarca en el esfuerzo que la compañía ha hecho para nunca olvidar el daño que hizo el caso colusión, que perjudicó a las familias más modestas de Chile, a muchos enfermos y familias en general”, subrayaron.

En la misma línea, reiteraron su rol social y esfuerzos por innovar: “Nos hemos propuesto el compromiso de aportar en mejorar la calidad de vida de los chilenos mediante el acceso informado a productos de salud y bienestar a un precio justo”.

Remedios “para la memoria”

Esta no es la primera vez que la Red de Farmacias Independientes realiza un guiño a Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand, ya que en 2019 lanzó una campaña comunicacional “ofreciendo” remedios “para la memoria”.

En esa campaña Redfarma aseguraba que los chilenos “olvidaron” que previamente las grandes cadenas se coludieron para fijar los precios de los medicamentos.

“(Es necesario) no olvidar por qué otras farmacias hicieron noticia, atentando contra el bolsillo y salud de todos los chilenos. La justicia no fue lo suficientemente justa y la memoria lo suficientemente duradera. El caso no tuvo imputados y al poco tiempo los chilenos volvieron a confiar en esas farmacias”, afirmó Redfarma en aquella oportunidad.

Salcobrand, Cruz Verde y FASA (Ahumada) fueron acusadas en 2008 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por el alza concertada de precios de medicamentos, algunos de ellos para combatir enfermedades crónicas como la diabetes y la epilepsia.

El caso se develó en 2009 cuando FASA reconoció haberse coludido con las otras dos cadenas, que en total controlan el 97% del mercado farmacéutico chileno.

Para los ejecutivos responsables se ordenó clases de ética empresarial y donar $230 millones a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a las salud.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en tanto, consiguió tras una demanda colectiva que dos de las farmacias implicadas compensen a los clientes afectados.