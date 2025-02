Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el posible aumento de aranceles a los productos chinos del 10% para el 4 de marzo se sumará al 10% ya impuesto este mes, llegando así a un total del 20% si no hay avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo. Trump anunció en su red Truth Social que impondrá aranceles del 25% a México y Canadá y un 10% adicional a China debido a los insatisfactorios progresos en este tema. El mandatario acusó a China de no hacer lo suficiente para evitar la exportación de precursores del fentanilo, sosteniendo que gran parte de las drogas que ingresan a Estados Unidos provienen de estos países. Trump indicó que hasta que no se detenga o limite seriamente esta situación, los aranceles propuestos entrarán en vigor como estaba programado.