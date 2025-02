Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretó su advertencia y firmó las órdenes ejecutivas de los aranceles del 25% para los bienes de México y Canadá (con excepción del petróleo canadiense, que tendrá solo un 10 %) y del 10% para los de China. La medida entra en vigor el martes.

La firma la realizó en su residencia particular en Florida, cuya medida puede desatar una guerra comercial.

La Casa Blanca publicó al poco de divulgarse la firma que los aranceles sobre Canadá estarán en vigor “hasta que Canadá coopere con EEUU contra los narcotraficantes y en la seguridad fronteriza”, y el mismo argumento lo repitió con México, pero fue más lejos en sus acusaciones.

“Los carteles mexicanos son los líderes mundiales del tráfico de fentanilo, metanfetamina y otras drogas. Estos carteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos”, dijo.

“We need to protect Americans, and it is my duty as President to ensure the safety of all. I made a promise on my Campaign to stop the flood of illegal aliens and drugs from pouring across our Borders, and Americans overwhelmingly voted in favor of it.” –President Trump pic.twitter.com/rJ9opLBJzr

— The White House (@WhiteHouse) February 1, 2025