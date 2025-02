Duki aborda la salud mental previo a su debut en la quinta noche de Viña 2025: "Cambié el chip"

Duki será el cantante que abrirá la quinta noche del Festival de Viña 2025. El rapero argentino se tomó unos minutos para conversar con la prensa, y entre todas los temas sobre su debut en la Quinta Vergara, abordó su salud mental.

El intérprete mencionó que para él lo más importante es la estabilidad y aquello lo ha dejado claro en el último tiempo, incluso en medio de su concierto en el estadio de River Plate en 2023, donde dedicó unas palabras a sus fanáticos sobre esto último.

En conversación con la prensa, el rapero confesó que años atrás no se hizo cargo de su salud mental hasta que, “me di cuenta que casi no era yo“.

Duki aborda la salud mental previo a su debut en el Festival de Viña

“Sufría mucho del síndrome del impostor, de sentir, ‘yo no me merezco esto, no estoy a la altura de esto‘. Voy a los shows y en vez de salir o tener clase de canto o ensayar, me victimicé y decía, ‘no, yo no me merezco esto‘. Y bueno, cambié el chip y en ese momento traté de profesionalizarme mucho más, tomarme las cosas en serio y ser sincero conmigo mismo en lo que estaba haciendo mal”, confesó el artista.

En una pregunta previa, Mauro Lombardo, nombre de pila del artista, mencionó que “muchas veces por estar perdido en esa ansiedad, uno no se da cuenta de lo que tiene y se empieza a autosabotear o se mete en pozos de ni siquiera existen tal vez”, dijo respecto a la salud mental.

En aquellos momentos difíciles el rapero también vivió crisis existenciales, situaciones a la que muchos cantantes se enfrentan y que él actualmente tiene bajo control.

“Lo entendí y me di cuenta que yo amo esto y si el día de mañana estoy tocando para 100 personas lo voy a disfrutar igual y si son las 3 de la mañana estoy rapeando en el cuarto para cinco amigos y lo disfruto igual y nunca va a cambiar”, complementó el cantante.

Sumado a ello, Duki reveló que es importante tener al lado a una persona de confianza con quien conversar lo que uno siente. “Es lindo y es necesario poder descargar, y otra cosa muy claro para la salud mental es la actividad física, el deporte”, agregó.

El cantante envía consejos a los jóvenes artistas

Por último el rapero envió un consejos a todos los jóvenes que estén en proyectos musicales y quieran lograr grandes cosas en poco tiempo.

“Están ansiosos por pegarse (con la música) porque quiere ser famosos, porque piensan que ser famoso está bueno porque quieren seguidores en Instagram, relájense, los artistas se quieren pegar muy rápido hoy en día, hay gente que está rapeando hace 20 años todavía no se le dio”, confesó.

“Hay que hacerlo porque uno lo disfruta porque uno lo ama y la vida es igual para todos. Más allá de que cada uno después tenga su camino, su viaje, la vida es igual para todos”, agregó.

“Bajen la ansiedad, disfruten de su carrera y entiendan que tal vez no les va como Bad Bunny, porque Bad Bunny hay uno solo y va a venir uno solo y no podemos ser todos Bad Bunny. Entiendan el lugar que les toca, el lugar que tienen y obvio, siempre es una opción crecer, es un paso crecer, todos queremos crecer, queremos que nos escuchen más, pero disfruten su arte, disfruten de ser ustedes y no se obsesionen tanto por ser masivos“, cerró el cantante.

Esta quinta noche del Festival de Viña se presentará en la Quinta Vergara Duki, el humor de Pam Pam, los éxitos del rapero latino Eladio Carrión y por último el cantante urbano Kidd Voodoo.