Pam Pam ante su debut como comediante en el Festival de Viña: "No tengo miedo al ’monstruo’"

La comediante Pamela Cisterna, conocida como Pam Pam, debutará en la Quinta Vergara durante la penúltima noche del Festival de Viña, tras la suspensión por el apagón. A pesar de ser una figura desconocida en la parrilla festivalera, su popularidad en redes sociales ha ido en ascenso gracias a su podcast "No soy yo, eres tú". Aunque es su primera participación en un festival televisado, Pam Pam asegura no tener miedo al fracaso, citando a una amiga que dice "el que tenga miedo a morir, que no nazca". Su estilo de humor se basa en contar historias divertidas con muchos chistes integrados, marcando una propuesta diferente en la noche de humor en Viña.