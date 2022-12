Lionel Scaloni enfurece por calendario de octavos en el Mundial: "Es una locura jugar en dos días"

Argentina logró clasificarse a los octavos de final del Mundial de Qatar en la primera posición el Grupo C y se enfrentará a Australia el día sábado 3 de diciembre a las 16:00 horas.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, lamentó el escaso tiempo de preparación que dispone el equipo para jugar los octavos de final de Qatar 2022, el sábado frente Australia, y recordó que el conjunto albiceleste, a pesar de clasificarse como primero de grupo “no es ni favorito ni candidato todavía”.

“Estamos contentos, pero tampoco muy efusivos porque jugamos pronto y quiero aclarar que me parece totalmente una locura jugar dentro de casi dos días y poco cuando somos primeros del grupo”, indicó Scaloni, tras conocer a su rival en la instancia de octavos.

Al ser consultado por el futuro que tendrá su selección en Qatar, sentenció: “Todos los equipos son difíciles y se ha demostrado. A nosotros nos ganó Arabia y no lo esperábamos. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. Jugando incluso bien te pueden ganar“, indicó.

“Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será sencillo está equivocado”, apuntó Scaloni que ensalzó las variantes que tiene el plantel aunque subrayó la importancia de las ausencias que no han podido acudir al Mundial.

“Tenemos alternativas a las bajas de Lo Celso, de Joaquín Correa.. pero el triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. Estamos contentos pero no efusivos. Somos primeros de grupo pero hay que jugar. No están las condiciones para que se juegue pero es para los dos igual. Podíamos tener más tiempo para jugar, somos primeros. Pero así se ha dado”, dijo.

“Hay veintiséis que pueden jugar. Hasta hace poco había un equipo de memoria pero ahora tenemos más que nos hacen plantear partido a partido. A veces sale bien. Pensamos en el equipo, no en el individual”, añadió el seleccionador de Argentina.

El duelo ante Polonia

Ya, al ser consultado por el tramite del compromiso ante Polonia, destacó: “Estamos satisfechos del partido. No era un partido fácil porque el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar ante un rival al que le valían varios resultados y lo interpretamos de manera correcta”.

“Los jugadores han hecho un partido completo. A veces las cosas no se dan pero ellos no dejan de intentarlo”, apuntó el seleccionador que reconoció que encontraron soluciones por la banda derecha.

Ahora se preparan para su cruce de octavos ante Australia, que en papel aparecen como favoritos, pero todo puede ocurrir en el Mundial.

La llave está pactada para este sábado 3 de diciembre a las 16:00 horas en el estadio Ahmad bin Ali.