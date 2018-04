7 pasos claves para tu curriculum sea considerado en una oferta laboral

S√≥lo seis minutos en promedio demora la mayor√≠a de los head hunters en concluir si un curr√≠culum contin√ļa o no en un proceso laboral. ¬ŅCu√°les son los criterios de selecci√≥n m√°s importantes y qu√© datos deben estar plasmados s√≠ o s√≠ en los antecedentes del candidato que desea ser elegido?

Karina Pérez, directora de la empresa líder mundial en reclutamiento y selección Robert Half, explica la importancia de ser estratégico al elaborar un currículum vitae, construyendo una descripción auténtica que cautive al reclutador.

Palabras claves

En general, los reclutadores utilizan un programa especial para buscar perfiles, pues la gran mayoría de los CV se envía digitalmente, ya sea vía correo electrónico, RR. SS., sitios de empleo, etc.

Cientos e, incluso, miles de personas quieren ser vistas, escuchadas y tomadas en cuenta en el mismo momento, entonces ¬Ņc√≥mo destacar?

‚ÄúLas palabras claves incluidas en el CV har√°n que el candidato sea identificado f√°cilmente por el head hunter, ya que, por lo general, estas est√°n en la descripci√≥n del cargo. T√©rminos como ingl√©s fluido, certificaci√≥n espec√≠fica, habilidad determinada son algunas de las palabras que siempre hay en cualquier oferta laboral‚ÄĚ, asegur√≥ la profesional.

Los n√ļmeros hablan

Adem√°s de los proyectos m√°s relevantes en los que ha participado el postulante o las empresas con las que ha estado vinculado, es importante resaltar aquellos resultados concretos en los que haya sido responsable directa o indirectamente.

‚ÄúLos n√ļmeros son muy bienvenidos y llaman la atenci√≥n del lector. Por ejemplo, si logr√≥ bajar los costos de la empresa en un 30% u optimizar los procesos de gesti√≥n en un 15%, no puede dejar de mencionarlo‚ÄĚ, asegura la especialista.

Cronología inversa

Siempre se debe empezar con la experiencia laboral más reciente y luego mencionar las más antiguas. No se recomienda saltar períodos, ya que lo más probable es que se lo pregunten en la entrevista o simplemente pueden no llamarlo por este detalle. Sea cual sea el motivo, siempre es mejor decir la verdad.



‚ÄúEn el caso de tener una carrera muy extensa, se deben poner los √ļltimos cinco trabajos, no es necesario agregar mucho m√°s‚ÄĚ, recomend√≥.

No sea muy extenso

Lo ideal es exponer los antecedentes y la experiencia profesional en un máximo de dos páginas, incluso si se tiene una carrera muy larga. La capacidad de síntesis y la objetividad son muy relevantes y bien valoradas.

Menos es m√°s

Si el √°rea donde se desempe√Īa no es la creatividad ni el dise√Īo, trate de que el formato y la tipograf√≠a que utilice en su CV sean simples y f√°ciles de entender o contribuyan a la b√ļsqueda r√°pida de antecedentes.

Los head hunters reciben decenas de curr√≠culums en un d√≠a y no pueden perder el tiempo indagando la informaci√≥n b√°sica. ‚ÄúEscoger A4, fuente Sans Serif (Calibri o Verdana) y ubicar los datos personales al inicio de la p√°gina es siempre la mejor opci√≥n‚ÄĚ, asegura Karina P√©rez.

Ortografía y gramática

Los errores en esta materia pueden eliminar al candidato de alg√ļn proceso, pues los reclutadores podr√≠an deducir poca prolijidad, problemas de expresi√≥n escrita o simplemente falta de dedicaci√≥n y deseo por ese trabajo.

Por lo tanto, se recomienda siempre pedir una segunda opinión, que alguien con buena redacción y ojo crítico lea el documento y pueda detectar cualquier error de ese tipo. Y, por supuesto, utilizar siempre un lenguaje formal para escribir.

Presencia en LinkedIn

Hay que recordar que ‚Äútodo el mundo‚ÄĚ busca en internet, y los reclutadores, entrevistadores y jefes ¬°tambi√©n! Tenga un perfil actualizado en esta red social, con informaci√≥n verdadera e interesante sobre su experiencia laboral. Si igual lo van a buscar, ¬Ņno es mejor que se encuentren con lo que usted quiere mostrar?