Luego de hacerse conocido hace un par de semana por criticar la manera en que Chile celebra la Navidad, el usuario venezolano de TikTok volvió a ser viral en Internet. Esta vez, por referirse y cuestionar a Gabriel Boric y su Gobierno. Los comentarios en su cuenta no se hicieron esperar.

Luego del video viral de un ciudadano venezolano criticando el “espíritu navideño” en Chile, su autor volvió a ser tendencia en redes sociales, ahora, por sus dichos contra Gabriel Boric y su Gobierno.

“Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”, dijo en su oportunidad Ricardo, el extranjero que usa su cuenta de TikTok para hablar sobre las cosas que no le agradan de nuestro país.

“¿Un Presidente así a lo mamarracho?” Venezolano viral carga contra Boric

“Chile es un claro ejemplo de que ya no se tiene que elegir al presidente por populismo”, comenzó diciendo el ciudadano venezolano en su cuenta de TikTok, en un video titulado: “El presidente de Chile es un ejemplo de desastre”, que ya cuenta con casi 50 mil visualizaciones.

¿La razón de sus dichos? Según él, “porque pasa esto, una vergüenza. El Presidente Boric, así como Maduro y Daniel Ortega. Tiene que llegar el momento en que el presidente salga de una universidad, preparado al menos en economía”.

Agregó, además, que es necesario un congreso “equitativamente equilibrado” para evaluar al presidente. “¿Pero un presidente así a lo ‘mamarracho’?“, se cuestionó el tiktoker.

Reacciones en TikTok

Los dichos del tiktoker venezolano contra el Presidente Gabriel Boric y su Gobierno, calaron hondo en algunos de sus seguidores, quienes lo criticaron, ya que no es primera vez que se viralizan por hablar en contra de Chile.

“Cuando uno va a una fiesta en una casa y no le invitaron, la música es fome, uds no pone música, simplemente se va…. lo invito a hacer eso”, fue alguno de los comentarios en su red social.

“Váyase”, “si no le gusta, chao”, o “vaya y elija al presidente en su propio país”, fueron otros de los dichos de la gente que vio su video en TikTok.

La misma índole de reacciones tuvo el mencionado registro, que también se viralizó anteriormente, cuando manifestó su disgusto con la manera de celebrar Navidad en Chile.