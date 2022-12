Durante este 2022 han sido varios los extranjeros que se han vuelto virales por criticar situaciones que se dan en Chile. En este caso, un venezolano acumuló cientos de miles de visualizaciones en TikTok por asegurar que en nuestro país no hay espíritu de Navidad.

El video en cuestión fue posteado por un joven llamado Ricardo y lleva por nombre: “Chile el único país donde no llegó la navidad”. Hasta ahora acumula 309.000 visualizaciones.

“Mira es increíble, pero Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos!. El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, osea vivimos con una tristeza”, inició su extraño relato.

“Yo creo que este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”, agregó.

La situación se volvió viral el pasado domingo en redes sociales. En Twitter muchas personas hicieron tendencia la palabra “venezolano”, para referirse al tema.

Venezolano y la Navidad en Chile

Lo cierto es que, en el propio video de TikTok, muchos chilenos respondieron al hombre indicando que, probablemente, la Navidad en Chile se celebra de distinta forma a su país.

“Es que la navidad en chile no es rumba ni gaitas, es una fiesta familiar privada”, “No se trata de negatividad, aquí en Chile la navidad no es rumba, carrete, es pasar en familia con tus seres queridos con los niños”, expresaron dos personas.

De hecho, una compatriota suya fue fue más allá: “La alegría se lleva por dentro, vivo acá desde hace 4 años y todas mis navidades han sido felices. Chile es bello”.

Esto hace recordar otros episodios ocurridos a mediados de año. En junio, un repartidor se viralizó por reclamar contra Carabineros, debido a que no aceptaban sobornos para dejarlos trabajar.

“Acá llegan los carabineros (…) y estamos abatidos todos. Algunos no tienen licencias, otros no tienen papeles, entonces uno no sale a trabajar tranquilo”, explicó el venezolano en el registro.