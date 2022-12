Este fin de semana, un venezolano publicó un video que fue viral, donde criticaba las vísperas de navidad en Chile, acusando que el país tenía energías negativas y las personas se veían tristes.

“Mira es increíble, pero Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí, ¡todos!. El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, osea vivimos con una tristeza”, dijo en la red social.

“Yo creo que este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”, agregó.

Su opinión generó una ola de reacciones, entre las que hubo quienes se mostraron de acuerdo y otros que reaccionaron con enojo por sus comentarios. Ante tal polémica, una joven también oriunda de Venezuela, con residencia en Chile, respondió a su video.

Se trata de Abigail Soto, quien reprendió a su compatriota por el desafortunado comentario. “¿Y por qué no te vas? Sin duda alguna eres un desadaptado. Si no sabes el concepto, búscalo”, sentenció.

“Que si llegó la Navidad, que si no llegó, eso no es problema de nadie. Cada quien lo celebra en su casa, a su manera. No tenemos que estar pretendiendo que los demás, los países ajenos, sean igual a la cultura de nosotros”, afirmó.

Así mismo llamó al respeto y buena convivencia. “Ahí es donde digo, creamos la xenofobia con comentarios estúpidos y, después, nos andamos haciendo las víctimas. Nosotros somos la visita, trabajemos o paguemos arriendo, somos la visita y hay que respetar”, concluyó.