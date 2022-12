Para los chilenos es tradicional hablar de la navidad como un tiempo de reflexión, un momento para compartir con la familia o un día para pasar en la intimidad del hogar. Todo esto, nos guste o no, bajo el legado que dejó la iglesia en Chile y los fuertes lazos que mantiene esta fecha con la religión.

La sorpresa de un colombiano residente en Concepción al ver como se celebra la navidad en Chile, es parte de una realidad que se ha dado con el aumento de la inmigración hacia nuestra país.

Estos son los choques culturales que se vuelven habituales en el proceso que viven los recién llegados.

Lo anterior es el caso que afecta al usuario de tiktok Francespai, quien con 68 mil seguidores dejó un viral mensaje en víspera de navidad.

En su video explica que le llama la atención lo tranquila que se ve la noche penquista, y la falta de ruido o celebración en las calles en esta época del año.

“Les voy a mostrar un poco de cómo se vive la navidad acá en Concepción, Chile (…) Hay muy pocos edificios alumbrados, no hay absolutamente nadie en las calles, no hay música, de hecho da un poco de susto”, señaló.

“Yo soy colombiano, soy caribeño, soy tropical, de un país donde escuchamos muchísimas cumbias en un día como hoy, tenemos mucho color, mucha bulla, mucho ruido, muchos colores, muchos sonidos, muchas comidas, mucha alegría, mucho amor”, agregó.

Tras la publicación, obtuvo miles de respuestas, que principalmente le explican que en nuestro país la navidad se vive en familia y en intimidad.

“En familia, que linda Navidad pasando con mis viejitos y mi hijo! Navidad en chile es en familia disfrutando y apreciando a nuestra familia”, “Acá en Chile es una muy familiar al interior de cada casa y la fiesta la dejamos celebrar el año nuevo”, “Aquí las navidades también tiene mucha alegría y mucho amor, pero en familia de forma más privada :)”, son algunos de los mensajes recibidos.

Se vuelve habitual

Este se suma a muchos casos de caribeños que se han hecho virales en los últimos meses, por sus reacciones en redes sociales ante la cultura chilena, que se caracteriza más por la intimidad que por la celebración masiva.

Hace poco también se hizo viral un video titulado “Chile el único país donde no llegó la navidad”, en el cual el recién llegado de Venezuela criticaba la falta de espíritu navideño en nuestro país.

“Yo creo que este es el único país donde no se siente la navidad. Hasta en Venezuela, la gente siente la navidad. Aquí no, aquí pareciera que la navidad no llegó nunca. Qué tristeza de país”, señaló en su momento.