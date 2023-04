Lia Thomas sigue dando de qué hablar. La nadadora trans se ha convertido en el centro de atención debido a las críticas de otras de sus compañeras. También, el de la polémica, directa o indirectamente.

Lo que haga en competiciones, o las acciones por parte de sus seguidores, la alcanza inevitablemente. Lo último, formó parte de la nueva polémica que involucró su nombre y el de otras competidoras de su identidad.

Un grupo de afines a los derechos trans, se vieron involucrados en una agresión contra una de las compañeras de Thomas. La mujer, debió ser auxiliada por las autoridades, en medio de un ataque contra su persona, debido a las críticas que en el pasado ha realizado contra otras competidoras transgénero.

Cabe destacar que la denunciante, Riley Gaines, hizo su descargo por redes sociales, dando detalles de la situación. De inmediato, se desató la guerra de opiniones en territorio estadounidense y más allá de este.

La nadadora trans, de nuevo, en el centro de la polémica

Algunos medios internacionales, como el periódico ABC de España, asociaron el nombre de Lia Thomas a una nueva polémica.

La nadadora de la Universidad de Kentucky y 12 veces campeona universitaria, Riley Gaines, llegó a la Universidad Estatal de San Francisco, para dar una charla sobre defensa del deporte femenino.

Gaines es una de las competidoras, pioneras en alzar su voz contra la decisión de que Thomas, de 22 años (con 1.90 metros de altura), compita junto a féminas que la consideran biológicamente un hombre, lo cual las deja en desventaja en las competencias.

Ya en febrero, según lo publica el periódico mexicano El Universal, Riley aseguraba: “La NCAA obligó a las nadadoras a compartir un vestuario con Thomas, un hombre con genitales masculinos. No se nos pidió nuestro consentimiento. Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba”.

En el acto del pasado 7 de abril, cuando la joven hacía hincapié-nuevamente- en sus derechos y el de sus compañeras, un grupo de activistas trans irrumpió en la sala y fue agredida en el acto.

Women’s Swimming Star @Riley_Gaines_ has been violently assaulted by TRANS Activists while giving a speech on women’s sports at San Francisco State University. A Transgender Male, wearing a dress, punched Riley repeatedly while the Trans Mob chased and harassed her until she… pic.twitter.com/3nkOOqDu3h — Oli London (@OliLondonTV) April 7, 2023

“Fui golpeada en el rostro por hombre vestido de mujer”

La nadadora Riley Gaines volvió a la carga con su denuncia en la Universidad estatal de San Francisco, contra Lia Thomas. Sin embargo, los seguidores de esta última estaban enterados de su comparecencia en la casa de estudios, por lo que llegaron hasta ese lugar.

La joven atleta aseguró que era «una de las nadadoras de los 200 mariposa más rápidas de todos los tiempos, pero el 17 de marzo del año pasado mis compañeras y yo, y otras nadadoras de otras universidades, fuimos obligadas a competir contra un hombre biológico llamado Lia Thomas”.

Gaines, sostuvo que Thomas fue autorizada a competir en el equipo femenino, pese a haber estado en la división masculina de natación de la Universidad de Pennsylvania tres años antes.

“Observamos cómo Thomas ganaba el título nacional en los 500 estilos libre, derrotando a las atletas femeninas más impresionantes y consolidadas del país, incluyendo a mujeres que sostenían récords nacionales y olímpicos”, descargó Riley Gaines.

Lo anterior hizo que el grupo de activistas trans, presentes en el lugar, la atacaran. Ella compartió el momento en su cuenta de Twitter, donde aseguró: “Fui golpeada en el rostro por hombre vestido de mujer”.

La joven agregó en otros mensajes, “Un hombre me tendió una emboscada y me golpeó físicamente dos veces. Esta es una prueba de que las mujeres necesitan espacios protegidos sexualmente. Aún así, solo me asegura que estoy haciendo algo bien. Cuando te quieran callar, habla más fuerte”. 🗣️

The prisoners are running the asylum at SFSU…I was ambushed and physically hit twice by a man. This is proof that women need sex-protected spaces. Still only further assures me I'm doing something right. When they want you silent, speak louder. 🗣️ pic.twitter.com/uJW3x9RERf — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 7, 2023

Policía resguardó a Gaines de seguidores de nadadora trans, Lia Thomas

Fueron segundos de máxima tensión. La policía, que estaba presente en el lugar de los hechos, tuvo que resguardar a los seguidores de la nadadora trans, Lía Thomas, de su momento de furia contra la campeona de nado Riley Gaines.

Los ánimos se caldearon al punto de, tal como lo señaló la joven atleta, recibir golpes en su rostro en al menos dos ocasiones por lo que tuvo que ser resguardada en una pequeña sala mientras se disipaba al grupo de descontentos contra la denuncia de la mujer, quien apuntó a las injusticias por permitir que Thomas compita con mujeres.

Según reportes periodísticos, Gaines debió permanecer varias horas encerrada, para resguardar su seguridad. Por el momento no se pronunció respecto a posibles cargos por agresión en su contra.

No obstante, la situación se volvió viral, generando comentarios a favor y en contra de lo ocurrido en la universidad de San Francisco.

En defensa de la nadadora, escribió la columnista estadounidense, quien se describe en su biografía como personalidad de medios de comunicación, Gabriela Hoffman.

“@Riley_Gaines_, nosotros en @IWF (Independent Women’s Forum) estamos aquí para ti y estamos contigo. Horrible lo que pasó en SFSU. Espero que estés bien y a salvo ahora. ¡Mantente firme!” 🙏🏻

En cambio, Taylor Lianne Chandler, quien se identifica en Twitter como autora y oradora mundial, defensora de los derechos de género, justicia social, defensora de la salud mental, le dio a entender que sus palabras tuvieron consecuencias, tachándola de radical.

“Parece que eres bastante popular como TERF (Feminista Radical Trans-Excluyente). Sigue pensando que estás diciendo algo bien. ¡La gente está harta de llorones radicales como tú!”.

Las respuestas contra Chandler surgieron de inmediato, con insultos de por medio, por lo que algunos consideraron como una justificación a la agresión contra la nadadora Gaines.