Polémica en Estados Unidos. La ex nadadora de la Universidad de Kentucky, Riley Gaines, criticó a la ex nadadora de la Universidad de Pensilvania, Lia Thomas, al llamar a la atleta transgénero como “un tramposo arrogante” que “robó un título nacional” de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Gaines arremetió en contra Thomas, contra quien compitió en los campeonatos de natación de la NCAA en 2022, en un particular tweet. A modo de contexto, durante el presente año, ESPN se encuentra destacando a deportistas en sus disciplinas, en el marco de la “Celebración del Mes de la Historia de la Mujer”.

En un segmento de aquel canal de televisión, emitido este pasado domingo, se mencionó la transición de Thomas de hombre a mujer, su victoria en el Campeonato de la NCAA y mas aún, el hecho de competir en medio de las críticas del mundo de la natación por su condición de persona trans.

“La gente decía: ‘Oh, ella solo hizo la transición para tener una ventaja y poder ganar’. Hice la transición para ser feliz”, señaló Lia Thomas en el capítulo de ESPN.

Ante este escenario, apareció la crítica de Riley Gaines.

“Lia Thomas no es una mujer valiente y valerosa que GANÓ un título nacional. Es un arrogante, tramposo, que ROBÓ un título nacional de una mujer trabajadora y merecedora. La @ncaa es responsable”. Si yo fuera una mujer que trabaja en ESPN, me iría”, dijo la 12 veces nadadora All-American de la NCAA.

Lia Thomas is not a brave, courageous woman who EARNED a national title. He is an arrogant, cheat who STOLE a national title from a hardworking, deserving woman. The @ncaa is responsible.

If I was a woman working at ESPN, I would walk out. You're spineless @espn #boycottESPN https://t.co/DF3n5RWsmV

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) March 26, 2023