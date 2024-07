Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Existen al menos 5 errores de higiene que pueden provocar enfermedades, como utilizar solo alcohol gel, no limpiar correctamente botellas reutilizables, no mantener limpio el refrigerador y almacenar mal los alimentos, usar tablets y celulares en la cocina, y no lavar la brocha de maquillaje. Es fundamental seguir estas recomendaciones para evitar posibles contagios y mantener una buena salud.