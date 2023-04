El arroz es una comida versátil y deliciosa, que sirve para acompañar una infinidad de platos, además de ser fácil de preparar. No obstante, su incorrecta manipulación o almacenamiento podría ponerte en riesgo.

Muchas personas tienen la costumbre de guardar restos de arroz en el refrigerador para comerlo en días posteriores e incluso lo cocinan para toda la semana.

No obstante, esta práctica podría exponerte a intoxicaciones estomacales, que van desde cuadros leves hasta serios.

Philip Tierno, microbiólogo y profesor clínico en Langone Health de la Universidad de Nueva York, dijo a Live Science que después de cocinar el arroz, suele dejarse a temperatura ambiente durante más de dos horas antes de refrigerarlo y luego consumirlo al día siguiente. “Pero recalentarlo no elimina las toxinas que las bacterias ya han producido”, explicó el experto.

El riesgo de comer arroz recalentado

Según consignó CNET, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido indicó que puedes sufrir una intoxicación alimentaria al comer arroz recalentado.

Esto ocurre porque todas las variedades de arroz crudo son propensas a tener esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus, que puede causar enfermedades gastrointestinales.

De acuerdo al medio especializado, Cook Ilustrated, el agua caliente puede revivir las esporas, y luego éstas convertirse en bacterias cuando el arroz se enfría.

Los síntomas -como náuseas, diarrea y vómitos- generalmente comienzan entre las 6 a 15 horas después de consumir el alimento contaminado. En la mayoría de los casos, produce un cuadro leve, que suele desaparecer después de un día.

Según explican, el riesgo surge cuando el arroz se deja reposar por más de una hora a temperatura ambiente y se incrementa cuando son más de dos.

“Ahí es cuando las esporas de bacterias pueden multiplicarse. Esta bacteria no es un problema si come el arroz de inmediato, pero la enfermedad es mucho más común al comer arroz que ha estado a temperatura ambiente durante unas horas, se refrigera y luego se come unos días después“, explican.

De hecho, explican, las bacterias pueden crecer rápidamente en temperaturas entre 4 y 60 grados Celsius. “Si tu arroz reposa durante dos horas a temperatura ambiente o una hora a 32°C, debe desecharlo”, según Food Network.

¿Puedo almacenar arroz preparado sin riesgo de enfermarme al comerlo después?

La solución, de acuerdo al NHS, es guardarlo en el refrigerador a una temperatura inferior a 5°C idealmente dentro de una hora desde que lo cocinaste. Tampoco es bueno que lo refrigeres cuando aún está caliente.

Si quieres acelerar el proceso de enfríamiento, puedes dividirlo en pequeños recipientes y dejarlo reposar al aire ambiente antes de meterlo a la nevera.

Además, según el NHS lo ideal es que el arroz lo consumas antes de un día de haberlo almacenado en el refrigerador.

“Si preparamos un plato de pasta o de arroz y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente, y sin refrigerar, no deberíamos dejar pasar más de 24 horas antes de consumirlo para que fuera seguro su consumo“, explica el Dr. Fernando Luca de Tena al diario electrónico ABC.

Asimismo, cuando lo recalientes, asegúrate que el arroz alcance al menos una temperatura de 74°C o más. De este modo, no deberías tener problemas.