Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Juzgado de Garantía de Talagante sobreseyó definitivamente la investigación penal contra el ex subcomisario de Carabineros Claudio Zamora Fuentes, acusado por el homicidio de un manifestante en la plaza de Padre Hurtado en enero de 2020. La responsabilidad penal del ex coronel fue extinguida al demostrar la investigación que la muerte se produjo por un disparo de postón, arma que Zamora no utilizó según la defensa.