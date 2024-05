El exintendente de la región Metropolitana y militante de Renovación Nacional (RN), Felipe Guevara, confirmó su intención de ser el candidato único de Chile Vamos para la alcaldía de San Miguel. Esto a días que fuera allanado el Gobierno Regional por una indagatoria contra su gestión.

Fue el pasado miércoles que el OS7 de Carabineros con la Fiscalía Oriente para incautar una serie de computadores, en una investigación por un fraude que se empinaría por los $700 millones. Esto en la adjudicación de millonarias sumas de dineros públicos en favor de corporaciones y una ONG para talleres de zumba y spinning en la administración Guevara.

Frente a ello, la exautoridad fue enfática en señalar que los informes de la indagatoria no lo mencionan. “Si es necesario y útil que yo pueda ir a colaborar, por supuesto que voy a ir”, declaró a CNN Chile, mostrando disposición para cooperar con las autoridades si fuese requerido.

Igualmente, se refirió a los controvertidos audios del abogado Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en los cuales se menciona su nombre.

Al ser consultado sobre esta situación, el exintendente afirmó no conocer a ninguno de los implicados. “Me sorprendí”, sostuvo, negando cualquier vínculo con los mencionados en los audios.

Fraude en Vitacura y contrato a su hermano

Guevara también fue mencionado en el fraude que habría cometido el exalcalde de Vitacura, el exRN Raúl Torrealba.

Fue Domingo Prieto, principal testigo de la investigación, quien lo mencionó como el creador de un mecanismo de obtención de dinero a través de corporaciones. Guevara desmintió categóricamente esta acusación.

“Es tan falso, que en ese proceso que yo he seguido detenidamente, está involucrada la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, todos ellos, (y) en ninguno de los antecedentes que ellos han pedido estoy nombrado, en ninguno. No he sido llamado a declarar como testigo siquiera”, puntualizó al citado medio.

Finalmente, habló sobre un supuesto conflicto de interés en la adjudicación de un millonario contrato a su hermano, Matías Guevara, en La Granja.

El exintendente explicó que no tuvo ninguna relación con el proyecto, el cual fue adjudicado por la exintendenta Karla Rubilar y licitado por la Municipalidad de La Granja.

“Ese proyecto en La Granja fue adjudicado por la exintendenta Karla Rubilar, fue licitado por la Municipalidad de La Granja, contratado por ellos, y la Intendencia y el Gobierno Regional no tuvieron nada que ver”, dijo.