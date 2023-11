Jessica López, ministra de Obras Públicas y la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el alcalde de Buin, Miguel Araya; el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, y la delegada presidencial provincial de Maipo, Fabiola Freire, realizaron una visita a las obras de construcción del nuevo Hospital Buin-Paine, que hasta la fecha completa más de un 14% de estado de avance y que beneficiará a más de 200 mil personas de ambas comunas.

“Para el MOP es una gran alegría estar visitando lo que será el nuevo Hospital de Buin Paine, en una obra que involucra recursos por más de 120 millones de dólares. Además, estamos participando en este programa de mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de nuestro país que se inició alrededor del año 2014 y que hemos recibido el lineamiento del Gobierno del Presidente Boric para mantener esta línea de trabajo, porque la salud es probablemente uno de los temas que más impacto tiene en la vida de las personas. Y por eso nos alegra estar desarrollando 25 proyectos de hospitales a lo largo de todo Chile, algunos en la modalidad concesionada y otros en la modalidad de obra directa”, afirmó la titular de Obras Públicas.

Por su vez, la ministra Aguilera destacó que desde el Minsal “estamos orgullosos de todas las obras que estamos haciendo y además de lo que significa para la Salud, ya que es un tema que nos une a través de distintas entidades como es Obras Públicas, Minsal, municipios, el Gobierno Regional y las entidades privadas, que son las que construyen estas grandes obras. Este hospital representa el cumplimiento de un sueño de mucho tiempo para este sector de la ciudad y va a dar continuidad al trabajo que hoy se viene realizando, pero con un estándar nuevo, con mejor tecnología y con mayor capacidad resolutiva, tratando de responder al anhelo que tenemos de tener una calidad de la atención mejor, una mayor capacidad y también una mayor resolución. Estamos contentos de ver el avance que tiene este proyecto y que signifique una esperanza a toda la población”.

Ya el alcalde de Buin, Miguel Araya, destacó “lo sorprendidos que estamos con el avance del 14% de la obra, que fue un sueño por más de 25 años esperando el inicio de esta obra, que para nosotros viene a mejorar la calidad de vida y dignificar la salud. Quiero aprovechar también de agradecer a todas las autoridades anteriores que transversalmente trabajaron en el desarrollo de este proyecto, que significa una necesidad de ambas comunas y que nos unimos para poder concretar lo que vemos hoy día”.

Asimismo, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, señaló que “han sido muchos años de espera, pero ya vemos cómo esto se está transformando en una realidad. No me cabe la menor duda que esta es la obra más importante en los últimos cien años que se ha realizado en estas comunas. Son más de 200 mil habitantes que se van a ver beneficiados con este trabajo, así es que como representante de todos los paininos no nos queda más que agradecer”.

Finalizando, la delegada Freire dijo que como Delegación Presidencial Provincial de Maipo tienen como gobierno: “Si bien esta obra es de anterior data, el llamado es a continuar, mantener y en lo posible terminar todas las obras que tengan una sentida necesidad para la ciudadanía. Sabemos que para nuestra provincia, la provincia del Maipo, esto viene a solucionar y resolver la demanda que la ciudadanía tiene por mejor salud, por más salud y con los altos estándares que pudieran tener en cualquier centro privado. Por lo tanto, estamos muy contentos y agradecemos que hoy día estemos aquí en terreno con nuestras ministras de Salud y de Obras Públicas para seguir avanzando en el proyecto”.