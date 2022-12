La exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, concurrió este miércoles a Contraloría para que se determinen posibles irregularidades en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana, luego que denunciara presiones para aprobar proyectos.

Hidalgo denunció que se le pidió la renuncia luego que se rehusara a votar a favor polémicos proyectos, como el Mall Vivo de Ñuñoa, una planta de tratamiento en Quilicura y el segundo tramo de la autopista Vespucio Oriente.

Agregó que en una ocasión quien le solicitó el voto fue la delegada presidencial Constanza Martínez, mientras que en otra ocasión le hablaron por orden de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social liderado por Giorgio Jackson declaró que se le pidió la renuncia por no denunciar una presunta violación contra una niña, esto en un centro de atención a personas en situación de calle.

Higaldo llegó este miércoles a Contraloría junto al abogado ambientalista, Marcelo Castillo, solicitan al contralor que indague si hubo infracciones a la legislación, faltas administrativas y sancionar a quienes resulten responsables.

Revisa la presentación:

En el documento, Hidalgo insiste en que se reunió con el ministro Jackson, quien le solicitó la renuncia por “una ‘mala evaluación’ por mis diferencias con la subsecretaria Francisca Perales y la Delegada Presidencial RM Constanza Martínez, porque no habría acatado su autoridad y órdenes al momento de aprobar o rechazar los proyectos indicados en la Comisión de Evaluación de la RM”.

Además, aseguró que la violación había sido denunciada “por la Encargada de la Subsecretaría de Servicios Sociales, María Talón Villacañas, esto es, por el funcionario y/o entidad responsable”.

Por ello, denunció que existirían irregularidades presuntamente cometidas por la ministra Tohá y su posible relación con la empresa detrás de la planta de Quilicura (San Isidro S.A.); en las instrucciones que habría dado la subsecretaria Francisca Perales y la delegada Martínez; y en la imputación de omisión de denuncia realizada por el ministro Jackson.

En el documento, pidió a oficiar a diversas autoridades, entre ellas el presidente Gabriel Boric.

“El que está mintiendo es el ministro Jackson”

En un punto de prensa, Hidalgo insistió en que “el que está mintiendo es el ministro Jackson. La ministra Carolina Tohá me dijo personalmente que ella no sabía de qué proyecto le estaba hablando ni de obligaciones de votar de determinada manera. Eso fue lo que me dijo. Y yo, a diferencia de ella, debo confiar en su palabra”

Agregó que con todo lo ocurrido “se trató de mancillar mi honra por lo que le dije a él (Jackson) en su cara… Le dije ministro, a mí me obligaban a votar de determinada manera, lo cual es impropio e ilegal”.

“Es mi palabra contra la de ellos, el hilo siempre se corta por lo más delgado… Está dando palos de ahogado, porque sabe que está mintiendo”, añadió.

Martínez insiste en negar presiones

La delegada de la RM, Constanza Martínez, insistió este miércoles en que no hubo presiones a la exseremi Hidalgo para votar determinados proyectos.

“Tenemos que centrarnos en las necesidades de las personas y no en los dimes y diretes entre autoridades y exautoridades”, dijo.