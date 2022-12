Ex seremi acusa a Gobierno que la obligaban a favorecer proyectos que ella cuestionaba técnicamente

Patricia Hidalgo Jeldres fue hasta el miércoles 30 de noviembre la seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana del Gobierno de Gabriel Boric. No alcanzó a pasar el año. En entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la hoy ex autoridad explica cómo fueron sus días en el gobierno, y relata que recibió llamados para aprobar proyectos pese a sus reparos como profesional. Recuerda uno en particular: Mall Vivo en Ñuñoa. “En esa ocasión la delegada regional nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto”, desclasifica. Y agrega que para la votación de una planta de tratamiento en Quilicura, donde quería votar en contra, su jefa, la subsecretaria de la cartera, le dijo: “Son instrucciones de la ministra de Interior”.

“Dejo mi cargo agradecida de la oportunidad que me dio el Presidente @gabrielboric de liderar este tremendo equipo de mujeres y hombres comprometid@s con l@s más vulnerables de la región mi corazón llenito de amor”. Este fue el mensaje con que Patricia Hidalgo Jeldres se despidió del cargo de Seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, a través de su cuenta de Twitter.

Su sorpresiva salida -según cuenta- en algo se asemeja a su llegada. Y es que mientras se encontraba de vacaciones en Estados Unidos, a inicios de abril de este año, se enteró de su nuevo cargo, el que alcanzó “habitar” por más de 200 días. Hidalgo fue concejala de la Municipalidad de Ñuñoa y fue ahí donde conoció a líderes del Frente Amplio (FA).

“Ñuñoa, donde era concejala, era la única comuna que tenía concejales del FA en esos años, por lo tanto pude compartir con la actual alcaldesa que era concejala (Emilia Ríos), con Camilo Brodsky que era concejal también. Eso generó una historia de coincidencias y algunas diferencias también pero que era posible sortearlas”, señala en entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Sobre el Presidente Gabriel Boric, la ex autoridad dice que lo ve “muy distinto a algunas personas de los partidos que conforman el FA. Hay personas dentro del FA que son personas con una mentalidad muy mezquina que están siempre en la chica, pero el Presidente ha dado muestras de un trabajo transversal distinto, él estuvo en el acuerdo por la Paz cuando el FA se restó; él es una persona muy diferente”.

Pero no todo fue color rosa. Durante su paso por la institución, Hidalgo -relata- fue objeto de presiones de parte de autoridades de gobierno para que diera su voto a favor de proyectos de los que no estaba convencida. Por ejemplo, cuenta que un día fue citada junto a sus pares y se les instruyó votar a favor del proyecto Mall Vivo Ñuñoa.

Pero, ¿cuál es el mecanismo utilizado? Luego que los proyectos ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), éste emite su recomendación favorable o en contra en el Comité de Evaluación. Tras esto, se produce la instancia definitiva donde los seremis aprueban o rechazan la Calificación Ambiental de ciertos proyectos. Es ahí donde entraba en acción la ahora ex seremi Patricia Hidalgo.

Llega áspera

– ¿Cuándo empezaron los problemas?

Desde el principio hubo dificultades. Cuando se realizó la votación por Plaza Egaña, yo todavía no podía asumir el cargo. En esa votación entiendo que todos los seremi rechazaron el proyecto favoreciendo a los vecinos, por cierto era mi postura también, de rechazo a Fundamenta de Egaña Sustentable. En esa oportunidad al parecer tuvieron varios conflictos después.

– ¿Pero cuál fue su primera votación?

Luego viene la votación del Mall Vivo que también está en Ñuñoa. Esto tiene que haber sido en septiembre, y en esa ocasión la delegada regional nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto y que como obviamente es un proyecto que afecta la calidad de vida de las personas algunos iban a poder estar en contra pero asegurando siempre que el proyecto se aprobara porque era lo que correspondía de acuerdo a la forma técnica. Entonces yo le digo ok, como van a ser votos testimoniales, como fui concejala y estuve con los vecinos dando entrevistas y fui parte del movimiento ciudadana, creo que a mí me corresponde poder rechazarlo porque además es lo que yo haría si pudiera votar a consciencia y sin recibir instrucciones.

– ¿Pudo mantener su voluntad?

Ella (delegada regional) me dice que es una decisión que la va a tomar ella, y le insistí delante de todos mis colegas que yo iba a rechazar. Así también se opuso la seremi de Agricultura. Y me dijo ok, te va a llamar mi jefe de gabinete.

– ¿La llamó?

Más tarde me llamó él y me dijo: ‘Seremi, ok, si usted quiere rechazar, rechace no más’. Pero desde ahí nuestra relación cambió porque ella nunca más me contestó el teléfono. Todo lo que yo le quería preguntar tenía que ser por WhatsApp, y ese día yo rechacé y obviamente salió en las noticias que se aprobaba el Mall Vivo con el rechazo de la seremi de Desarrollo Social y la de Agricultura.

– ¿Y después qué pasó?

Después de eso vino la votación de Américo Vespucio Oriente tramo 2. También me empezaron a llamar, a insistir que yo tenía que votar y les dije lo mismo. Entienda no puedo, yo fui concejala, estuve detrás de los proyectos medioambientales que afectan la calidad de vida, no voy a aprobar, porque lo único que uno tiene es su consecuencia. Pero les dije que mejor no iba a asistir, tengo tantas cosas en la agenda que sinceramente tendría que hacerme un espacio para poder ir a votar y no puedo.

– ¿No asistió?

A los 5 minutos me llama mi jefa directa, la subsecretaria. Me dice Patricia te llamo para decirte que hoy día hay una votación del SEA y se va a votar Américo Vespucio Oriente. Y le dije si sé, pero no puedo ir porque tengo actividades oficiales que hacer. Y me dice tienes que ir esa es la instrucción.

– ¿Y cómo votó?

Por esas cosas de la vida yo me concentré y me enfoqué en la situación, y me acordé que mi casa, de la cuál soy propietaria, está en el área de influencia. Entonces cuando tuve que votar me inhabilité diciendo que no podía votar, a lo cual el director del SEA dice que sí, que está correcto. Y creo que eso les molestó mucho porque querían que yo votara a favor.

– ¿Qué pasó con el último proyecto de Quilicura?

Luego viene este proyecto de Quilicura de la planta de tratamiento. Obviamente lo iba a rechazar. Me habían escrito una cantidad de vecinos, 200 correos electrónicos es poco, pidiéndome rechazarlo. Hay cosas que a mí me pueden hacer sentido desde mi juicio de valor y otras desde lo más técnico. Cuando habló de lo técnico alguien me va a decir que el proyecto cumple con la normativa ambiental, pero claro una normativa que es super poco extremista.

– ¿Cómo votó al final?

Termino aprobando porque recibo nuevamente un llamado de la subsecretaria diciendome que tengo que presentarme a votar. Le dije que ok, que me voy a presentar pero voy a rechazar. Y ella me dice que no, tienes que aprobarlo. Le pregunto por qué, y me dijo que son instrucciones de la ministra del Interior. Y yo le pregunto: ¿De la ministra Tohá? Y me dijo Patricia son instrucciones de Interior. Le digo que es súper impropio lo que me estaba diciendo pero que si ella me lo dice, que es mi jefa directa, voy a ir y votar tal cual como me estas indicando que lo haga pero en contra de toda mi voluntad.

– ¿Qué pasó después de la votación?

Le mandé un Whatsapp a ella y a la delegada diciéndole que me parecía super injusto que a mi me hubiesen obligado a votar, obligado a aprobar cuando la seremi de Agricultura no se presentó a votar y obviamente que es por lo mismo, porque ella es tan medioambientalista como yo.

– Una de tus mayores críticas es que el SEA necesita mejoras. ¿Sentiste que las autoridades superiores a ti tomaron en cuenta tus solicitudes?

Creo que sí en el discurso. Me decían que ellas también eran medioambientalistas, que también creían que había que hacer cambios, y le decía que la ciudadanía necesita más de nosotros. (…) A la gente se le provoca una disonancia porque por un lado estas diciendo que eres medioambientalista, que quieres transformar, pero por otro lado solamente apruebas proyectos que son dañinos para ellos. Encontré que no hubo sintonía con esa postura mía, que era poder marcar una diferencia para que los vecinos y vecinas sientan que algo vamos a hacer por ellos. Hasta ahora yo no he visto a nadie diciendo vamos a hacer cambios en la legislación, a lo mejor hay iniciativas. Leí una entrevista después de lo de Quilicura, de la directora del SEA, que sí van a haber cambios.

– ¿Usted tuvo algún contacto con el ministro Jackson previo a la reunión donde le informó su salida?

No nunca.

– ¿Usted en algún minuto pensó que era posible su salida del cargo?

Jamás. Sabía que habían muchas diferencias con la subsecretaria en este tema y en otros, pero nunca lo vi venir. Porque al final del día las personas como yo que tenemos trayectoría, un trabajo en terreno, técnico y político impecable, esperamos que si algún día nos sacan sea por temas de gestión, de trabajo, por errores administrativos pero no por temas relacionados con estas situaciones que tienen que ver justamente con el programa de gobierno y cómo acercarme a un programa de gobierno tan ambicioso.

– ¿Qué argumentos le entregó el ministro Jackson al informarle de tu salida?

Me dijo que en lo formal era por pérdida de confianza. Y que en lo informal habían otras situaciones que habían ocurrido. Ahí le pregunté cómo cuáles y si él me podía decir en lo informal que era, ya que él y yo nos dedicamos a la política y nos íbamos a seguir viendo probablemente durante los próximos años en algunos espacios. Me dijo sí, hay una mala evaluación de tu trabajo particularmente de la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez porque has tenido diferencias con ellas, no acatar la autoridad y descoordinación con ellas.