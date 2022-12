El Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado para explicar por qué se solicitó la renuncia de la exseremi de la cartera en la región Metropolitana, Patricia Hidalgo.

Esto ocurrió durante la mañana del domingo, luego que el sábado BioBioChile publicara una entrevista a la exautoridad, donde acusó que fue sacada de su cargo por no obedecer instrucciones sobre cómo votar proyectos que ella no quería aprobar.

Por ejemplo, declaró que la delegada presidencial Constanza Martínez le solicitó votar a favor del Mall Vivo Ñuñoa, obra que ella rechazaba desde que fue concejala de la comuna.

“Desde ahí nuestra relación cambió porque ella nunca más me contestó el teléfono. Todo lo que yo le quería preguntar tenía que ser por WhatsApp”, indicó.

La exseremi también declaró que también se le pidió votar a favor del tramo 2 de la autopista Vespucio Oriente y de una planta de tratamiento de aguas en Quilicura.

En el primero se abstuvo y en el segundo “termino aprobando porque recibo nuevamente un llamado de la subsecretaria diciéndome que tengo que presentarme a votar. Le dije que ok, que me voy a presentar, pero voy a rechazar. Y ella me dice que no, tienes que aprobarlo”.

“Le pregunto por qué, y me dijo que son instrucciones de la ministra del Interior. Y yo le pregunto: ¿De la ministra Tohá? Y me dijo Patricia son instrucciones de Interior. Le digo que es súper impropio lo que me estaba diciendo, pero que si ella me lo dice, que es mi jefa directa, voy a ir y votar tal cual como me estás indicando que lo haga, pero en contra de toda mi voluntad”, agregó.

La acusan de no denunciar violación

Ante ello, el ministerio informó en un comunicado que la decisión de solicitarle la renuncia fue por perdida de confianza, ya que no habría presentado una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para atender a personas en situación de calle.

“Lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público; ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”, se dijo.

Por ello, se señaló que, además de solicitarle la renuncia, también se instruyó un sumario para establecer posibles responsabilidades administrativas y se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, todo esto el pasado 29 de noviembre.