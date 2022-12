La exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, manifestó su descontento hacia las declaraciones en su contra por parte de las autoridades e indicó que no descarta querellarse por injurias y calumnias en contra de los ministros Jackson y Vallejo.

Luego de que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, emitiera nuevas declaraciones ante la polémica generada luego de que se le pidiera la renuncia a la seremi de Desarrollo Social, hubo nuevos dichos.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, manifestó su descontento hacia las declaraciones en su contra por parte de las autoridades e indicó que no descarta querellarse por injurias y calumnias en contra de los ministros Jackson y Vallejo.

En la instancia, Hidalgo dijo que “ya conté mi verdad cuando había que hacerlo. Hay una operación para desprestigiarme. Estoy esperando que salgan declaraciones de mi expololo, de mi vecino, de mis compañeros de colegio”.

Cabe destacar que, según señaló Hidalgo en entrevista con BioBioChile, su salida se produjo por negarse a aprobar proyectos tras peticiones de autoridades; sin embargo, Jackson afirmó que nunca hubo presiones indebidas.

“Me acusan de contrataciones en abril y ya estamos a diciembre, ya es morbo y patético (…) Nunca se lo esperaron, porque acostumbraban a que las personas se queden calladas. Yo me quedé callada, pero hablé cuando Jackson le presentó una excusa de a Tohá donde dijo que yo no había hecho denuncias correspondientes en caso de violaciones”, dijo.

Durante la entrevista, la exseremi aseveró que tras esas declaraciones en su contra se sintió “vulnerada, en mi honra y reputación, yo era alguien que disfrutaba mi cago. Es un absurdo que yo no lo hiciera (que no haya denunciado la supuesta violación), me da risa lo patético”.

Por ahora, Hidalgo ve la posibilidad de concretar una querella en contra de los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo por injurias y calumnias.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez