Carabineros investiga la denuncia por abuso sexual en Puente Alto cuando una mujer estaba siendo víctima de un portonazo fuera de su casa.

El hecho ocurrió el fin de semana, momentos que la víctima y su marido llegaban a su domicilio, y estacionaron sus vehículos.

De un momento a otro, un grupo de personas llegó en un automóvil a la calle Mango de la Villa La Foresta para perpetrar una encerrona en contra de la mujer.

Según su relato, a mujer sacó las llaves de la camioneta para intentar frustrar el robo, “y no me di cuenta y ya tenía a los tipos casi encima, no opuse resistencia. Les tiré las llaves del auto y no conformes con eso entraron a mi casa, me intimidaron con pistola en la cabeza y me quitaron el celular y me tocaron”.

Finalmente, el grupo de cuatro individuos se dio a la fuga en los automóviles, a lo que horas después se encontró el móvil en la Autopista General Velázquez.

Por ahora, el caso paso a manos del Ministerio Público, para esclarecer la dinámica de los hechos y el paradero de los involucrados.

