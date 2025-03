El general Renzo Miccono, jefe de la Octava Zona de Carabineros Bío Bío, informó que el ex jefe de la policía uniformada en la región, general (r) César Bobadilla, aún permanece en la casa destinada para el jefe de Zona titular a seis meses de dejar su cargo. Miccono señaló que la oficina de Bienestar de Carabineros está evaluando la situación, mientras que Bobadilla, actual director de Seguridad de la Municipalidad de Concepción, reconoció que hay un asunto pendiente que la institución está analizando. Miccono afirmó que la Dirección de Bienestar es la encargada de manejar este tema y que él está a la espera de instrucciones para poder ocupar la vivienda fiscal.

“Es esta Dirección (de Bienestar) es la que tiene el contacto con quien está ocupando esta casa. Mi misión es solamente esperar a que se diga cuándo está en condiciones y poder ocuparla”, aseveró Miccono.

La semana pasada desde la Dirección de Comunicaciones indicaron que a los funcionarios en retiro el reglamento da un plazo específico para entregar las viviendas fiscales, plazo que es de 60 días y que en el caso de Bobadilla, hoy director de Seguridad de la Municipalidad de Concepción, está largamente expirado.

Jefe de zona de Carabineros debe arrendar departamento

Sin embargo, el jefe de Zona señaló que no le correspondía intervenir en el cumplimiento o no del reglamento, pero que no tenía problemas con estar viviendo en un departamento fiscal, uso por el cual, según fuentes de Radio Bío Bío, el general Miccono debe pagar un monto equivalente a arriendo.

César Bobadilla dijo el viernes pasado, consultado por su permanencia aún en la casa del Jefe de la Octava Zona, en el sector de Lonco, en Chiguayante, que efectivamente había una situación pendiente interna que Carabineros estaba evaluando.