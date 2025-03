Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

César Bobadilla, ex general y jefe de la Octava Zona de Carabineros de Bío Bío, cumple seis meses en retiro, pero continúa viviendo en la residencia oficial en Chiguayante, lo que podría llevar al desalojo forzoso. Su sucesor, el general Renzo Miccono, ha debido arrendar un departamento al no disponer del inmueble, mientras Bobadilla sigue en la casa de alto valor en Lonco Oriente. Bobadilla, ahora director de Seguridad Pública en la Municipalidad de Concepción, atribuye el problema a asuntos internos de Carabineros. La Octava Zona advierte que de no cumplirse los plazos de entrega de la vivienda, se aplicarán multas y se considerará la restitución forzosa. El reglamento establece un máximo de 60 días para la devolución, incumplido por Bobadilla en noviembre. El delegado presidencial Eduardo Pacheco aguarda un pronunciamiento de la institución policial.