La reconocida penquista Ubelinda Mireya Sanhueza Sepúlveda, mas conocida como “Mireyita”, ingresó a un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores ubicado en Hualpén, región del Bío Bío.

La mujer, quien tuvo un paso por la Universidad de Concepción en la carrera de derecho y que fue elegida reina de la UdeC, por diversas situaciones complejas de la vida vivió más de 30 años en la calle.

Sin embargo, gracias al trabajo de la Seremi de Desarrollo social y del Servicio Nacional del Adulto Mayor, esta situación cambió, ya que se pudo gestionar su ingreso al mencionado ELEAM.

Lo anterior significará que la emblemática Mireya -de 74 años- deja la calle para estar en custodia del Estado de Chile. Ahora ella cuenta con techo, atenciones médicas, alimentación, cuidados de equipos multidisciplinarios.

“Me han tratado muy bien, estoy muy feliz, ahora recibo atenciones de mi hombro y cadera, entonces ahora me siento súper bien, estoy contenta de verdad y me he portado bien, la gente me quiere y eso lo agradezco mucho“, expresó con gratitud Mireya Sanhueza.

Mireya en Concepción

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz explicó que “por muchos años, Mireya pasó en situación de calle, deambulando por distintos dispositivos del programa Noche Digna de nuestro ministerio“.

“Luego de eso le asignamos un espacio en la residencia, pero siempre nuestro fin era que ella pudiese estar en un Eleam de Senama, porque los cuidados que recibiría acá eran ya de una persona mayor y hoy esto ya se materializa con la llegada de ella a este dispositivo que le permitirá vivir dignamente y sobre todo mejorando su calidad de vida infinitamente a como venía pasando día a día”, aseguró la autoridad.

Finalmente, Valentina Garrido, directora Administrativa y Representante legal del Eleam Juan Lobos, indicó que ha sido un proceso de adaptación, en donde se ha mostrado una relación y comportamiento muy bueno en términos generales.