La Fiscalía consideró la colaboración en la indagatoria, para no solicitar la prisión preventiva de los dos excarabineros vinculados a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). La cautelar de arresto domiciliario dictada será revisada hoy por la Corte de Apelaciones, al tiempo que la Delegación Provincial admitió que no le sorprendió la detención de los uniformados.

No han sido pocos los cuestionamientos a la decisión del Ministerio Público de no pedir la prisión preventiva para los dos ex carabineros, quienes fueron detenidos en la Provincia de Arauco como parte de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Una de esas críticas fue la del propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Nuestra opinión, de que debería mantenerse la prisión preventiva para los 11, la gravedad de los delitos, estamos hablando del delito de asociación ilícita (…)”, comentó la autoridad.

Frente a esa postura, lo que señaló el fiscal Juan Yáñez, para explicar por qué solicitó sólo el arresto domiciliario total, a pesar de la gravedad del delito imputado, es que al haber declarado y no tener antecedentes penales los exuniformados no arriesgan penas de cárcel efectiva en caso de ser condenados.

“La decisión de solicitar o no una cautelar para los fines del procedimiento respecto de los dos funcionarios, radica principalmente en relación a la entrega de información. Ambos cooperan con este fiscal el día de ayer, renunciando a su derecho a guardar silencio (…) y eso configura colaboración sustancial”, precisó el persecutor.

Excarabineros vinculados a la RML

Sin embargo, esos argumentos no convencieron a la diputada Joanna Pérez, de Demócratas, ni al diputado DC, Eric Aedo, quien pidió a la Corte de Apelaciones revocar el arresto domiciliario.

Sobre los uniformados, respecto de quienes se prohibió por la justicia la difusión de sus nombres, el delegado provincial Humberto Toro, señaló que no sorprendió su detención.

Será este sábado cuando el tribunal de alzada revise las apelaciones presentadas por la Delegación Presidencial y la Forestal Arauco, querellantes en la causa, que argumentarán justamente la calidad de funcionarios públicos que los imputados tenían al momento de ingresar a la organización criminal.