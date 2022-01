Un bebé que fue prematuro extremo, y que estuvo grave y 100 días hospitalizado, recibió el alta en el Hospital de Los Ángeles, en la región del Bío Bío.

Se trata de Gabriel, quien nació de 25 semanas, es decir, con cerca de 5 meses y medio de gestación. Pesó menos de un kilo al momento de nacer, e incluso por su condición bajó de esa cifra días posteriores.

Por este motivo, fue internado en el Complejo Asistencial Doctor Víctor Ríos Ruíz de Los Ángeles, donde estuvo grave.

La enfermera de Neonatología del recinto, Pamela Garrido, comentó que Gabriel “estuvo muy grave, conectando por más de un mes a ventilación mecánica invasiva, no podía respirar por otra cosa que no fuera el ventilador mecánico, pasó por todas las salas de esta unidad. En algún momento se creyó incluso que no podría vivir sin ventilación mecánica. Pero de poquito fue avanzando y superando todas las pruebas”.

La profesional comentó que tras 100 días de hospitalización, el bebé saldrá del hospital sin necesitar oxígeno y se irá con su familia pesando actualmente 3 kilos y midiendo 48 centímetros.

La madre de Gabriel, Estefany Urrea, compartió lo difícil que fue el proceso, pero destacó la labor que se hizo con su hijo.

“El primer día que llegué tenía mucha angustia. No sabía lo que iba a pasar con mi pequeño, pero acá la doctora que me recibió, era la doctora Daza que estaba de turno, me tranquilizó”, afirmó.

La mujer comentó que si bien hay muchas personas que ya quieren conocer al bebé, tendrán los cuidados pertinentes, ya que aún es pequeño.