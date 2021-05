La dirigencia regional de la Democracia Cristiana decidió apoyar a Rodrigo Díaz como gobernador regional de cara a la segunda vuelta del 13 de junio, lo que trajo algunos desacuerdos en el partido.

La diputada Joanna Pérez, vicepresidenta nacional de la DC, aseguró que directiva regional incumplió la forma de proceder porque, dijo, nunca se le informó a la militancia nacional.

La directiva regional de la Democracia Cristiana se reunió la tarde del jueves para decidir a quien apoyaría en la carrera por la gobernación regional del Bío Bío. Las opciones eran dos: Flor Weisse, ex gobernadora de Arauco y candidata de la UDI, o Rodrigo Díaz, ex intendente del Bío Bío, independiente pero ex militante DC.

Marcelo Yévenes, presidente regional de la falange, aseguró que decidieron apoyar a Rodrigo Díaz.

Yévenes agradeció el cariño a Eric Aedo, ex candidato vencido en las elecciones pasadas, anunció que se reunirán con Díaz para presentar el programa de trabajo de Aedo y que conversarán con la junta regional para tratar el respaldo hacía el ex militante.

Algo que encendió los ánimos de la convulsionada dirigencia nacional del partido, donde su vicepresidenta, Joanna Pérez, confirmó que nunca fueron informados del tema y que se incumplió la forma. Además reflotaron los roces entre la DC y Díaz.

Algo que fue respondido por Yévenes.

Pérez garantizó que lamentaba lo ocurrido en el Bío Bío y que era sumamente necesario presentar la idea a la junta regional ampliada, con tal de ver el apoyo a Díaz, un candidato independiente que por estos días terminó siendo apoyado por el partido al cual abandonó en 2019.