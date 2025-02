Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Una violenta riña estalló en la feria fluvial de Valdivia, región de Los Ríos, involucrando a un grupo de mujeres que se golpearon en el suelo mientras espectadores intentaban separarlas. El presidente del Sindicato Número 2 de la feria apuntó a comerciantes ilegales vecinos como responsables, solicitando más presencia policial en la zona. A pesar de la situación, aseguró que los locatarios no estuvieron implicados y llamó a la comunidad y turistas a visitar el lugar sin temor, enfatizando la calidad de sus productos y desvinculándolos de altercados. Aunque llegó seguridad ciudadana, Carabineros no intervino y no se reportaron heridos, dejando el incidente sin consecuencias judiciales.