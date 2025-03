La Sociedad Protectora de Animales en Osorno alerta sobre un preocupante aumento en el abandono de animales durante la temporada estival, principalmente en playas y zonas rurales. A pesar de la entrega de un automóvil para traslado a esterilizaciones por parte del municipio en noviembre, las agrupaciones se encuentran colapsadas por la falta de tenencia responsable, con un registro principalmente de abandono de perros. Este problema no solo afecta a Osorno, sino a toda la provincia, incluso con veraneantes de otras áreas que abandonan a sus mascotas en los lugares que visitaron. Voluntarios de la SPAO lamentan la falta de avances en el control del abandono, mencionando la importancia de contar con veterinarias móviles para evitar la eutanasia como solución. La Oficina de Tenencia Responsable del municipio anuncia que la camioneta estará operativa a partir del próximo lunes y cuenta con fiscalizadores que resguardan la tenencia de animales, además de 12 cupos diarios para esterilizaciones, instando a la comunidad a colaborar a través de los canales oficiales disponibles.

Desde la Sociedad Protectora de Animales Osorno aseguran un aumento problemático de abandono de animales en la temporada estival.

Esto último, principalmente en playas y áreas rurales en la zona. Por lo que las agrupaciones se mantienen a la espera del funcionamiento del automóvil para traslado a esterilizaciones, entregado en noviembre por el municipio local.

Un tema que mantiene a las organizaciones animalistas colapsadas ante la falta de tenencia responsable, complicando la labor de estas, registrando un abandono principalmente de canes.

Si bien, desde la Sociedad Protectora de Animales se enfocan en Osorno, dan cuenta de que es un problema que afecta a toda la provincia, siendo la temporada estival, en donde incluso veraneantes de otras zonas abandonan a sus mascotas en los lugares que visitaron. Así lo indicó, Osvaldo Cea, voluntario de la SPAO.

Ante ello, Cea lamenta que a lo largo de los años no se logren los avances necesarios en el control del abandono de animales, afirmando que si no hay veterinarias móviles, hay que incurrir en la muerte de los animales, lo que considera, no es la solución para el problema.

Por su parte, la encargada subrogante de la Oficina de Tenencia Responsable del municipio, Vania Thiers, afirmó que la camioneta entregada en la administración anterior entrará en funcionamiento el próximo lunes.

Además, Thiers indicó que hay fiscalizadores municipales que resguardan la tenencia de los animales, en donde, también, llevan un seguimiento de las denuncias realizadas en la oficina.

Actualmente, la Oficina de Tenencia Responsable cuenta con 12 cupos diarios para la esterilización de mascotas y perros comunitarios, por lo que la encargada llamó a la comunidad a acercarse a los canales oficiales para ayudar en esta problemática.