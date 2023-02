Cambiar redacción de artículos o de lo contrario no apoyarán el borrador del Acuerdo de Seguridad. Así lo anunció el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, respecto a la postura de la Asociación de Gobierno Regionales a la propuesta del Gobierno. Esto por el nulo rol que tendrán las autoridades electas democráticamente en materia de seguridad pública.

El gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín, acusó “tutelaje” por parte del Ministerio del Interior y condicionó el apoyo de la Asociación Nacional de Gobernadores al Acuerdo por la Seguridad.

Lo anterior, explicó, por la redacción de varios artículos que restringen el accionar de los gobiernos regionales.

Esto luego que el Gobierno presentara el martes el borrador del Compromiso Transversal por la Seguridad, que esperan sea firmado a inicios de marzo.

A la negativa de la derecha de sumarse al acuerdo, el Ejecutivo podría enfrentar otro revés, pero esta vez por parte de los gobernadores.

Así lo adelantó el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, quien lamentó que el documento no entregue funciones a los GORES en materia de seguridad pública. “Nos parece que es un tutelaje exagerado”, indicó la autoridad, añadiendo que si no se cambian esos artículos no firmarán el acuerdo.

También señaló que como Gobiernos Regionales solo esperan tener atribuciones en prevención del delito, pero que limitar su desempeño en seguridad pública impediría planes de trabajo que pudiesen detectarse como necesarios en un futuro.

Para finalizar resaltó que como Gobiernos Regionales ya han estado trabajando en prevención del delito, entregando recursos para conseguir carros policiales o comisarías.