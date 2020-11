Tras el último reporte sanitario del Ministerio de Salud, el alcalde de Puerto Montt reaccionó molesto, ya que su comuna seguiría en cuarentena pese a los “buenos números”.

En conversación con Radio Bío Bío, el alcalde Gervoy Paredes afirmó que están tristes y que “nos vieron la cara hace ratito”, haciendo referencia a su propia declaración el pasado viernes, cuando se anunció que la comuna no avanzaría de fase.

Según la autoridad, Puerto Montt va a la baja de manera sostenida y, por lo mismo, “es raro ver esta situación, es lamentable y claro se dice que la positividad está en un 6% o 6,5% y tiene que bajar a un 5%, pero la pobreza está en un 85% y parece que eso no lo toman en cuenta“.

Paredes informó que este lunes a las 17:00 horas, un grupo de personas viajará en bus hasta Santiago para hablar con el ministro Paris en persona.

Con un notable cansancio y molestia, el alcalde afirmó que la gente “no da para más, no solamente por la pobreza económica sino también la psicológica”. Según la autoridad local, todos los días 15 personas le solicitan ayuda afuera del edificio municipal, a lo que él indicó que no tiene recursos.

“No me contestó más”

Al ministro le dijo “que piense en Puerto Montt”. Frente a la pregunta de si la autoridad de Salud le respondía o no el teléfono, Paredes dijo que todavía no y que no le interesa, aludiendo a la situación que se mantiene desde la semana pasada.

“No me interesa ser amigo de él o que él sea amigo mío, lo he llamado 3 o 4 veces para no hablarnos por la prensa, pero no me contestó más“, sostuvo.

Sobre esto el alcalde dijo que “si tiene algo en contra mío tiene que fijarse en que está complicando a 250 mil personas acá en Puerto Montt”.

Enfatizo en que el escenario es como “el cuento del lobo, que ahora sí que sí”, pero sin cambio alguno, “(el ministro) nos felicita porque los números van bien, pero eso sería todo”. Ante esto la autoridad dijo que “a lo mejor el hombre quiere darnos un regalo de pascua, está esperando la navidad”.

En tanto, Paredes explicó que seguirán conversando con las organizaciones sociales locales, y que mientras se pueda “nosotros seguimos entregando ayuda, ayuda que prácticamente no tenemos”, ya que “no tenemos ni un peso más del gobierno”. Culminó afirmando: “Seguimos en ruinas en Puerto Montt, aguante Puerto Montt”.