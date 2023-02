Durante la tarde de este sábado, se ordenó la evacuación preventiva de los pacientes del Hospital de Lautaro a causa de los incendios forestales que afectan a la región de La Araucanía.

En un principio, cerca de las 19:30 horas, tanto las autoridades de salud, como el delegado presidencial de la región, se encontraban evaluando la posibilidad de esta evacuación.

Lo anterior, debido a un incendio forestal que azota a la comuna de Lautaro. En ese momento, el fuego se encontraba a un par de kilómetros, sin presentar una amenaza directa para el Hospital.

Sin embargo, esta decisión fue resuelta cerca de las 21:00 horas, mediante un comunicado emitido desde la cuenta de Twitter de salud de Araucanía Sur, y confirmada por la Seremi.

Entre las principales razones de la medida adoptada, explicaron que se debe a las condiciones adversas que representa el humo en el ambiente, producto de la emergencia de los incendios forestales.

Comunicado evacuación preventiva de pacientes por incendios forestales

🔴 #URGENTE | Información oficial sobre evacuación preventiva de pacientes en Hospital de Lautaro debido a #IncendiosForestales. pic.twitter.com/O7qQpSfVgp — Araucanía Sur (@AraucaniaSur) February 4, 2023

Dentro de los pacientes evacuados, se han trasladado cerca de 25 pacientes.

“Estamos en una situación muy complicada”

Anteriormente, el delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva, explicó que la situación que se vive en la zona es “muy complicada”, enfatizando que la prioridad dentro de todo es la vida de las personas.

“Hoy hay gente que me está hablando de reconstruir (…). Vengo de Purén, pasé por Chulchul, estuve también en Galvarino. No sabe lo que he visto. Esto ha sido grave. Vi las personas que murieron en Galvarino. Vi también personas que han muerto en Purén. Estamos en una situación muy complicada”, dijo el delegado.

“Y sí, vamos a hacer todos los esfuerzos, me llamó el alcalde, hicimos todos los esfuerzos para coordinar por vía aérea”, agregó.

“Un Helicóptero, de la empresa Los Pacíficos, que colabora con Conaf, de los mismos que capotó en Galvarino. Vamos a hacer todos los esfuerzos, y en la medida que se pueda hacer el ataque aéreo, vamos a seguir haciéndolo, priorizando la vida, y en segundo lugar los bienes de las personas”, destacó.

Finalmente, hasta el momento se han registrado seis fallecidos en la región de La Araucanía, producto de los incendios forestales que afectan a la zona.