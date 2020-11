Por recursos pendientes ante la Corte de Apelaciones, entró en receso la audiencia de preparación del juicio oral en la causa derivada de la fallida Operación Huracán.

Por decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, el fiscal del Ministerio Público, Luis Arroyo Palma, no tiene calidad de víctima en la causa derivada de la fallida Operación Huracán por lo que fue sacado del caso.

Los comuneros mapuches en tanto, seguirán en la causa por estimar la jueza a cargo de la audiencia, que sí tienen calidad de víctimas, contrario a lo que habían pedido abogados defensores y querellantes.

Fue la jueza de Garantía en Temuco, Marcia Castillo Monjes, quien resolvió que el fiscal Luis Arroyo, no tiene lo que técnicamente se denomina legitimación activa y por lo tanto no puede ser considerado víctima del caso, por lo que no seguirá en la audiencia.

Su abogado, José Martínez Ríos, anticipó que apelará de la decisión ante la Corte local.

El abogado defensor penal privado, Javier Jara, quien representa al mayor en retiro de Carabineros, Patricio Marín Lazo, uno de los acusados en la causa, valoró la resolución de la jueza y aclaró que en este caso la suspensión de la audiencia deriva de una petición de la Fiscalía.

Además las defensas de los carabineros acusados habían solicitado la exclusión en el proceso de los comuneros mapuches que fueron víctimas de la inoculación de pruebas falsas y acusados de terrorismo por esta implantación, permaneciendo en prisión preventiva.

Las razones planteadas es que no eran los titulares del bien jurídico protegido, respecto de los delitos investigados y por lo tanto debían salir del proceso, ante lo cual la jueza Marcia Castillo, aplicando normativa internacional en especial el Convenio 169, declaró su legitimidad para tramitar en el proceso por lo que seguirán en la causa en calidad de víctimas.

Por lo anterior, la audiencia de preparación del juicio oral quedó en receso, hasta que se resuelvan los recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco.