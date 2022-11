Un total de siete detenidos por protestar dejó el copamiento policial en el centro de Coquimbo, en la región de Coquimbo. El operativo en la comuna puerto se realizó este jueves en el marco del plan de recuperación en la comuna puerto.

El despliegue se suma al ejecutado en La Serena, donde se avanza en el mejoramiento de fachadas y alianzas con servicios específicos para “devolver las calles” a la ciudadanía.

A diferencia de lo ocurrido en la capital regional, en Coquimbo se comenzó con alternativas de formalización ya definidas para los vendedores ambulantes ilegales.

Los llamados “pañoleros” se multiplicaron en Coquimbo, al igual que en varias regiones del país, tras la crisis sanitaria y económica, derivando en incidentes e inseguridad en las calles.

Ayer, Aldunate, principal arteria ocupada por vendedores informales, amaneció despejada.

El acuerdo con el Municipio, que comprometió dos galerías para recibirlos en espacios normados y regulados, funcionó y en la última jornada accedieron a quedarse en sus casas a la espera de la habilitación de los recintos.

Ambulantes protestaron por medida

Sin embargo, el día no estuvo exento de incidentes y cerca de las 10:00 de la mañana se registraron protestas, por parte de quienes no estaban de acuerdo con el compromiso adoptado entre vendedores y autoridades.

Un grupo de cerca de 15 personas se instaló en una de las intersecciones para expresar su descontento, eso sí, sin encontrar apoyo ciudadano. La mayoría de los transeúntes que pasaron por Aldunate valoraron el copamiento y expresaron su molestia por los ambulantes que se niegan a dejar las calles.

“Coquimbo era una ciudad tranquila. Yo nací y me crie acá y ahora veo un puerto totalmente destrozado, no hacen nada. Uno viene al centro y le roban, les abren las carteras, nadie puede pasar, empujan, uno tiene que pasar arriba de las cosas. Ya no quiero esto para mi Coquimbo”, indicó a diario El Día una mujer que pasaba al lado de la manifestación.

Autoridades apuestan por el orden y seguridad del centro coquimbano

En tanto, el alcalde Alí Manouchehri indicó que “para nosotros es muy importante y estamos muy contentos de que inicie esta recuperación de espacios, es una política que viene esperando la gente hace mucho tiempo. Siempre hemos soñado y anhelado tener el centro que pertenece a los coquimbanos y coquimbanas como un espacio de libre tránsito, bonito y seguro”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Rubén Quezada, indicó que “el plan de recuperación de espacios públicos está enfrentando desafíos que son de muchos años, que se ha intentado en muchas oportunidades. Sin embargo, al día de hoy tenemos una alianza clave que nos permite dar este salto tras haber realizado un diagnóstico y estrategias de reubicación”.

Detenidos tienen amplio prontuario policial

Así las cosas, la jornada terminó con siete detenidos a raíz de las protestas. Según información policial, son seis hombres y una mujer. Entre ellos hay seis personas de nacionalidad chilena y un extranjero. Los sujetos tienen antecedentes.

En conjunto, acumulan 30 reiteraciones en delitos. Solo uno acumula 13 anotaciones, por desórdenes públicos; fraude aduanero; lesiones leves y porte de arma blanca. La mujer del grupo tiene antecedentes por ocho delitos, entre violencia intrafamiliar; lesiones leves; riñas; amenazas e infracciones a la ley de drogas. Le sigue un sujeto con cinco antecedentes policiales, por robo con sorpresa, comercio ambulante y otros estragos.

El teniente coronel Francisco Aravena, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Coquimbo, destacó que “este trabajo es el resultado de un proceso que se viene coordinando hace semanas con la Delegación Presidencial y la Municipalidad de Coquimbo; que tiene por objetivo recuperar el centro de la ciudad, como un lugar seguro para el tránsito y el encuentro. En ese sentido, es necesario reiterar que se trata de un trabajo paulatino, cuyos resultados no necesariamente se ven de manera inmediata”.