La Contraloría General de la República ratificó su dictamen sobre descuentos remuneratorios a docentes en paro, confirmando que solo se pagan remuneraciones por servicios efectivamente prestados. La ley prohíbe pagar por días no trabajados, salvo excepciones como feriados o licencias médicas. Los pagadores deben retener las horas no laboradas, y los descuentos se aplican en el mismo mes si la remuneración no se ha pagado, o en el siguiente si ya se percibió. Las clases recuperativas deben cumplir cuatro condiciones para ser válidas. La ley no permite condonar, dar plazos o negociar estos descuentos, y solo las recuperaciones realizadas antes de los descuentos evitan la deducción.