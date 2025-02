Cuestionamientos por limitaciones en el uso de pistolas taser de Carabineros. Diputado UDI critica al Gobierno por restringir su utilización solo en casos de violencia intrafamiliar, excluyendo otros procedimientos policiales. Jorge Alessandri fustiga la demora en su implementación y llama a enfrentar con mayor contundencia la delincuencia y crimen organizado. Advierte que reglas específicas podrían desincentivar su uso por parte de los policías. Solicita al Gobierno no temer al combate contra la delincuencia y la inmigración, instándolo a una efectiva acción al respecto.

Diversos cuestionamientos ha generado el plan piloto del Gobierno que permite a Carabineros usar pistolas taser, solo en casos de violencia intrafamiliar. Esto porque distintas figuras han criticado el que no considere su uso en otro tipo de procedimientos policiales o delitos.

En este contexto, uno de los que se sumó a los cuestionamientos fue el diputado UDI, Jorge Alessandri, quien fustigó al Gobierno por limitar esta herramienta en otros escenarios delictivos.

En ese sentido, hizo un llamado a “enfrentar de forma efectiva a la delincuencia”.

“Bien por las pistolas Taser, pero llegan tarde, porque están hace 20 meses compradas y guardadas en una bodega. Entonces, el Gobierno es temeroso respecto de enfrentar duramente a la delincuencia y el crimen organizado con esta herramienta, y ahora también son temerosos y pretenden utilizarlas sólo para violencia intrafamiliar”, señaló.

“He hablado con Carabineros en retiro y servicio activo, y me cuentan que cuando los llaman a una emergencia no saben qué van a enfrentar, no saben si es violencia intrafamiliar, peleas entre narcotraficantes; por lo tanto, si le ponemos estas reglas tan específicas los policías se va a abstener de ocuparlas“, planteó.

De esta forma, el legislador invitó a no “tener miedo” al uso de las polémicas pistolas, cuestionando al gobierno por tener un “temeroso” combate a la delincuencia.

“No debemos tener miedo, hemos perdido tres años y medio en este Gobierno con los estados de excepción acostados, con las pistolas taser guardadas en bodegas, con una mirada temerosa al combate de la delincuencia, y lo mismo sucede con el tema de inmigración. Entonces, yo le pido al Gobierno que de una vez por todas se enfrente de forma efectiva a la delincuencia”, cerró.