El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la implementación del plan piloto para que Carabineros utilice pistolas Taser en casos de violencia intrafamiliar, explicando que su uso se limitará a esta situación debido a la naturaleza del arma. El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sugiere ampliar su aplicación a cualquier agresión contra los uniformados que no involucre armas de fuego. Cordero detalla que las pistolas Taser envían lancetas al cuerpo de la persona, causando una pequeña lesión, y se eligió la VIF por la complejidad de esos conflictos. Subraya que su uso no será masivo y solo para personal capacitado, no reemplazará el arma de fuego y destaca la necesidad de considerar sus consecuencias.